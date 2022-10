A fost păcălit să semneze cu Dinamo, apoi a devenit căpitanul „câinilor”. ”Am plâns toată noaptea”. Video

Un fost campion al României, cu peste 235 de meciuri în SuperLiga și 11 selecții la echipa națională, a făcut dezvăluiri despre cum se ”rezolvau” transferurile fără acordul jucătorilor. Fotbalistul împotriva voinței lui.

Srdjan Luchin a plâns când a trebuit să semneze contractul cu Dinamo

Srdjan Luchin a fost un apărător central care a debutat în SuperLiga la 20 de ani într-un meci FCU Politehnica Timișoara – Dinamo 1-1. S-a întâmplat într-o zi de 4 martie 2007. Nici nu știa atunci fotbalistul legitimat la echipa bănățeană că va ajunge tocmai la gruparea din Ștefan cel Mare. Nici nu și-a dorit acest lucru.

Recent intrat în circuitul echipei naționale, Luchin a trebuit să aleagă între a rămâne la Poli Timișoara, proaspăt retrogradată în vara anului 2011, sau să își continue cariera la o echipă din primul eșalon.

”După retrogradare au început jucătorii să plece de la Timișoara. Și eu am fost pus în situația de a alege: să rămân în Liga 2 sau să merg în altă parte și să rămân în vizorul echipei naționale.

Despre transferul meu la Dinamo nici nu are rost să vorbim. Am fost chemat la club, eu știam că o să semnez cu FC Vaslui. Am mers la aeroport, am văzut că pe bilet era zbor către București. Am ajuns acolo, am fost dus direct la domnul Badea la birou. În seara aceea am semnat cu Dinamo.

Cărțile au fost făcute de conducerea de la Timișoara. Erau toate hârtiile, actul de transfer, totul pregătit. Eu trebuia doar să îmi pun semnătura. Țin minte că în seara aia am plâns. Eu consideram că mi s-a făcut o nedreptate”, a povestit Luchin, în cadrul podcastului Robert Dobai Show.

De ce nu voia Srdjan Luchin să audă de Dinamo și cum l-au primit ”câinii”

Născut în Banat, Srdjan Luchin știa de mic copil că Dinamo este una dintre marile rivale ale Politehnicii Timișoara. Un transfer la ”câini” era trădarea peste care un bănățean nu poate trece ușor.

”Era o rivalitate uriașă între Timișoara și Dinamo. Eu îmi doream oriunde altundeva, dar nu la Dinamo. Până la urmă am semnat. După nici o săptămână m-am întâlnit cu niște colegi senzaționali, au devenit niște prieteni foarte buni.

Era un vestiar greu, cu Marius Niculae, Dănciulescu, Cătălin Munteanu, Pulhac, Moți, Dragoș Grigore. Un vestiar puternic. M-au primit cu brațele deschise. Liviu Ciobotariu era antrenor. Cu dânsul și acum am o relație specială”, a povestit Luchin.

În cele trei sezoane în care a evoluat în Ștefan cel Mare, Srdjan Luchin a cucerit o Cupă și o Supercupă a României și a devenit căpitanul echipei. În 2014 s-a transferat pentru foarte scurt timp în Bulgaria, la Botev Plovdiv, de unde avea să revină în țară la , Steaua.

Srdjan Luchin