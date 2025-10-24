Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 

Adrian Porumboiu nu are niciun dubiu. FCSB a fost dezavantajată clar de arbitrul leton de la meciul cu Bologna. Campioana României merita să primească un penalty la Bîrligea
Cristian Măciucă
24.10.2025 | 13:31
„A fost penalty clar!" Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB. FOTO: Fanatik
FCSB a cerut penalty în meciul cu Bologna din Europa League, iar Adrian Porumboiu a dat verdictul. Fostul mare arbitru internațional e ferm convins că echipa lui Elias Charalambous a fost dezavantajată de leton Andris Treimanis (40 de ani).

FCSB merita să primească un penalty în meciul cu Bologna

Condusă din minutul 11 cu 0-2, FCSB a revenit în meciul cu Bologna în repriza a doua. Daniel Bîrligea a redus din handicap în minutul 54.

Campioana României putea avea ocazia să restabilească egalitatea, dar s-a opus Adris Treimanis. „Centralul” leton a ignorat faultul lui Vitik din minutul 65 asupra lui Bîrligea. Fundașul italienilor l-a împins cu ambele mâini pe atacantul FCSB-ului, Treimanis a lăsat jocul să continue.

„Nu e un arbitru slab, dar e un arbitru care nu a apreciat bine o fază. Pentru mine e o fază clară, faza în care Bîrligea e împins. E penalty toată ziua. Nu că pune două mâini, îl împinge. Avea lipsă de de calciu Bîrligea? Bîrligea e jucător solid, are forță în picioare, nu cădea, așa, că au trecut două muște pe lângă el. L-a împins cu o forță disproporționată. Dacă l-a scos după traiectoria mingii, l-a împins cu mâinile și a căzut. E lovitură liberă directă, în consecință lovitură de pedeapsă.

Dacă era fază la mijlocul terenului fluiera fault. De ce nu o fi dat 11 metri? E treaba lui. Nici măcar nu a avut curiozitatea să revadă faza la VAR. Părerea mea e că e 11 metri.

Singura eroare majoră. E un arbitru vechi pe lista FIFA, dar nu are meciuri, nu are experiență. S-a străduit omul să fie imparțial. Dar eu vorbesc strict regulamentar despre acea fază”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Roberto Rosetti, șeful arbitrilor de la UEFA, e fan Bologna?!

Maniera de arbitraj a letonului a fost contestată și mai vehement de jurnalistul Marius Mitran. Acesta l-a acuzat pe șeful arbitrilor de la UEFA, Roberto Rosetti (58 de ani), că e simpatizant al Bolognei: „Părerea mea e că e Roberto Rosetti șeful arbitrilor la UEFA și e fanul lui Bologna”.

„Poate să fie și Rosetti și mama lui Rosetti. Noi vorbim de faza în sine. L-a scos de pe traiectoria mingii. Avea prim planul, iar acea împingere era sancționabilă. Regulamentar era umăr la umăr, dar nu a fost cazul. Au fost ambele brațe”, a adăugat Porumboiu.

Darius Olaru a ieșit cu capul spart din FCSB – Bologna 1-2

Campioana României a mai acuzat și alte faze de arbitraj. În prima repriză, Darius Olaru a ieșit cu arcada spartă după un duel cu Heggem, dar fotbalistul „Rossoblu” a primit doar cartonașul galben.

„Doar galben. Are arcadele slabe. Eu nu am văzut în viața mea jucător mai tăvălit ca Darius Olaru. Lui îi și place. Una-două el se aruncă și d-aia îl tăvălesc toți. Are parte de lovituri, dar se bagă acolo ca un cocoșel care vrea bătaie, dar întotdeauna cade în fund”, a conchis Porumboiu.

VICIERE DE REZULTAT la FCSB - Bologna? Adrian Porumboiu, VERDICT NECRUTATOR la adresa arbitrajului

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
