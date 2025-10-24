„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 

ADVERTISEMENT

FCSB a cerut penalty în meciul cu Bologna din Europa League, iar Adrian Porumboiu a dat verdictul. Fostul mare arbitru internațional e ferm convins că echipa lui Elias Charalambous a fost dezavantajată de leton Andris Treimanis (40 de ani).

FCSB merita să primească un penalty în meciul cu Bologna

Condusă din minutul 11 cu 0-2, FCSB a revenit în meciul cu Bologna în repriza a doua. Daniel Bîrligea a redus din handicap în minutul 54.

Campioana României putea „Centralul” leton a ignorat faultul lui Vitik din minutul 65 asupra lui Bîrligea. Fundașul italienilor l-a împins cu ambele mâini pe atacantul FCSB-ului, Treimanis a lăsat jocul să continue.

„Nu e un arbitru slab, dar e un arbitru care nu a apreciat bine o fază. Pentru mine e o fază clară, faza în care Bîrligea e împins. E penalty toată ziua. Nu că pune două mâini, îl împinge. Avea lipsă de de calciu Bîrligea? Bîrligea e jucător solid, are forță în picioare, nu cădea, așa, că au trecut două muște pe lângă el. L-a împins cu o forță disproporționată. Dacă l-a scos după traiectoria mingii, l-a împins cu mâinile și a căzut. E lovitură liberă directă, în consecință lovitură de pedeapsă.

Dacă era fază la mijlocul terenului fluiera fault. De ce nu o fi dat 11 metri? E treaba lui. Nici măcar nu a avut curiozitatea să revadă faza la VAR. Părerea mea e că e 11 metri.

Singura eroare majoră. E un arbitru vechi pe lista FIFA, dar nu are meciuri, nu are experiență. S-a străduit omul să fie imparțial. Dar eu vorbesc strict regulamentar despre acea fază”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Roberto Rosetti, șeful arbitrilor de la UEFA, e fan Bologna?!

Maniera de arbitraj a letonului a fost contestată și mai vehement de jurnalistul Marius Mitran. Acesta l-a acuzat pe șeful arbitrilor de la UEFA, Roberto Rosetti (58 de ani), că e simpatizant al Bolognei: „Părerea mea e că e Roberto Rosetti șeful arbitrilor la UEFA și e fanul lui Bologna”.

„Poate să fie și Rosetti și mama lui Rosetti. Noi vorbim de faza în sine. L-a scos de pe traiectoria mingii. Avea prim planul, iar acea împingere era sancționabilă. Regulamentar era umăr la umăr, dar nu a fost cazul. Au fost ambele brațe”, a adăugat Porumboiu.

Darius Olaru a ieșit cu capul spart din FCSB – Bologna 1-2

Campioana României a mai acuzat și alte faze de arbitraj. În prima repriză , dar fotbalistul „Rossoblu” a primit doar cartonașul galben.

„Doar galben. Are arcadele slabe. Eu nu am văzut în viața mea jucător mai tăvălit ca Darius Olaru. Lui îi și place. Una-două el se aruncă și d-aia îl tăvălesc toți. Are parte de lovituri, dar se bagă acolo ca un cocoșel care vrea bătaie, dar întotdeauna cade în fund”, a conchis Porumboiu.