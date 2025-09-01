Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A fost penalty la Alibec în CFR Cluj – FCSB? Verdict ferm al lui Cristi Balaj: „Au inventat ăștia în arbitraj un termen…”

FCSB a cerut un penalty după ce Denis Alibec a fost tras de tricou în careul advers. Cum a comentat Cristi Balaj secvența reclamată de bucureșteni.
Mihai Dragomir
01.09.2025 | 14:39
A fost penalty la Alibec in CFR Cluj FCSB Verdict ferm al lui Cristi Balaj Au inventat astia in arbitraj un termen
Cristi Balaj a spus totul despre tragerea de tricou a lui Denis Alibec în careul CFR-ului. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

CFR Cluj – FCSB 2-2, din etapa a 8-a, s-a lăsat cu multe discuții legate de arbitraj. După ce Gigi Becali l-a făcut praf pe arbitrul Sebastian Colțescu, a venit și rândul ardelenilor să își exprime punctul de vedere. Ce a spus Cristi Balaj despre penalty-ul cerut de FCSB la faza cu Denis Alibec tras de tricou în careu.

Cristi Balaj este convins. Ce a spus despre penalty-ul cerut de FCSB la faza cu Denis Alibec tras de tricou

Sebastian Colțescu a refuzat două penalty-uri pentru FCSB spre finalul celei de-a doua reprize: unul la Denis Alibec și altul după ce balonul a atins mâna lui Păun în careu, în urma unui șut pe spațiul porții.

Cristi Balaj a vorbit despre tragerea de tricou a lui Denis Alibec în careul gazdelor, fază reclamată de bucureșteni ca fiind clar o lovitură de la 11 metri. Fostul arbitru român a dat verdictul.

„Au inventat ăștia în arbitraj un termen!”

„Acolo este la latitudinea arbitrului. Au inventat ăștia în arbitraj un termen, anume dacă acțiunea apărătorului are impact asupra atacantului. Adică dacă l-a oprit să ajungă în posesia mingii, să dea gol, să tragă la poartă.

Dar mai este ceva. Dă roșu, dă al doilea galben (n.r. – Mihai Popescu) clar la jucătorul care știa că mai are unul, și după e alt meci. Inclusiv reacția mea este provocată de o greșeală a arbitrului. Ei au anumite cuvinte pe care le folosesc în cască, pentru că au fost schimbate chiar și lovituri de la colț. 

„Dacă dădea galben la faza aceea cu Mihai Popescu nu mai ajungeam acum să discutăm toate astea!”

Ei spun că nu sunt convinși că a fost roșu. Nu ai de ce să spui asta, numai dacă e galben obligatoriu. Se folosește cuvântul ‘must’, adică trebuie. Nu mai vreau să discut de faza cu Alibec.

Pentru mine e clar. Dacă dădea galben la faza aceea cu Mihai Popescu nu mai ajungeam acum să discutăm toate astea sau poate câștiga FCSB cu 5-1, cu 5-2, cu 10-2. De ce nu dai cartonaș galben la un jucător care știi că a fost avertizat?”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Verdict ferm al lui Cristi Balaj după ce FCSB a cerut penalty la Alibec

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
