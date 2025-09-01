A fost penalty la Alibec în CFR Cluj – FCSB? Verdict ferm al lui Cristi Balaj: „Au inventat ăștia în arbitraj un termen…”

CFR Cluj – FCSB 2-2, din etapa a 8-a, s-a lăsat cu multe discuții legate de arbitraj. După ce Gigi Becali l-a făcut praf pe arbitrul Sebastian Colțescu, a venit și rândul ardelenilor să își exprime punctul de vedere. Ce a spus Cristi Balaj despre penalty-ul cerut de FCSB la faza cu Denis Alibec tras de tricou în careu.
Sebastian Colțescu a refuzat două penalty-uri pentru FCSB spre finalul celei de-a doua reprize: unul la Denis Alibec și altul după ce balonul a atins mâna lui Păun în careu, în urma unui șut pe spațiul porții.
Cristi Balaj a vorbit despre tragerea de tricou a lui Denis Alibec în careul gazdelor, fază reclamată de bucureșteni ca fiind clar o lovitură de la 11 metri. Fostul arbitru român a dat verdictul.
„Acolo este la latitudinea arbitrului. Au inventat ăștia în arbitraj un termen, anume dacă acțiunea apărătorului are impact asupra atacantului. Adică dacă l-a oprit să ajungă în posesia mingii, să dea gol, să tragă la poartă.
Dar mai este ceva. Dă roșu, dă al doilea galben (n.r. – Mihai Popescu) clar la jucătorul care știa că mai are unul, și după e alt meci. Inclusiv reacția mea este provocată de o greșeală a arbitrului. Ei au anumite cuvinte pe care le folosesc în cască, pentru că au fost schimbate chiar și lovituri de la colț.
Ei spun că nu sunt convinși că a fost roșu. Nu ai de ce să spui asta, numai dacă e galben obligatoriu. Se folosește cuvântul ‘must’, adică trebuie. Nu mai vreau să discut de faza cu Alibec.
Pentru mine e clar. Dacă dădea galben la faza aceea cu Mihai Popescu nu mai ajungeam acum să discutăm toate astea sau poate câștiga FCSB cu 5-1, cu 5-2, cu 10-2. De ce nu dai cartonaș galben la un jucător care știi că a fost avertizat?”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.