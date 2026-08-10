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A fost penalty la Assad? Cristi Balaj, verdict nemilos pentru Universitatea Craiova. Exclusiv

Universitatea Craiova a pierdut meciul contra lui FC Argeș cu 0-1, însă Assad Al Hamlawi a solicitat un penalty pe finalul partidei. Cum a comentat Cristi Balaj faza din minutul 88
Ciprian Păvăleanu
10.08.2026 | 07:00
A fost penalty la Assad Cristi Balaj verdict nemilos pentru Universitatea Craiova Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a dat verdictul! A fost sau nu penalty la Assad la faza din minutul 88? Foto: Colaj FANATIK
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Universitatea Craiova a controlat partida cu FC Argeș, însă nu a reușit să scoată nici măcar un punct din această întâlnire. Oltenii au avut câteva ratări incredibile și au terminat meciul fără gol marcat. În minutul 88, Assad Al Hamlawi a cerut o lovitură de la 11 metri, însă Szabolcs Kovacs nu i-a făcut pe plac.

Trebuia Universitatea Craiova să primească penalty la Assad în meciul cu FC Argeș? Verdictul lui Cristi Balaj

Faza cu pricina s-a petrecut pe finalul partidei, mai exact în minutul 88, când Assad Al Hamlawi, proaspăt introdus pe teren, a intrat într-un duel cu Dorinel Oancea în careul piteștenilor. Între cei doi a existat un contact, iar vârful palestinian a căzut în suprafața de pedeapsă.

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Szabolcs Kovacs a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul nu a intervenit asupra deciziei sale. Cristi Balaj a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în acel duel. El este de părere că palestinianul caută să se folosească de contactul cu apărătorul pentru a obține o decizie de arbitraj favorabilă: „Se judecă după imaginea din lateral, care prezintă mai clar situația. Acest cadru arată că apărătorul joacă mingea, iar când apare ulterior un contact la nivelul genunchiului, atacantul era deja în cădere. A refuzat să ducă piciorul stâng în față pentru a forța căderea. Aici era deja în cădere, a refuzat să pășească cu piciorul stâng și l-a lăsat în spate în mod special”, a declarat fostul arbitru FIFA, în exclusivitate pentru FANATIK.

Faza la care Assad Al Hamlawi a cerut penalty în U Craiova - FC Argeș. Foto: Captură Digi Sport 1
Faza la care Assad Al Hamlawi a cerut penalty în U Craiova – FC Argeș. Foto: Captură Digi Sport 1

Pentru Universitatea Craiova urmează returul cu KuPS

Deși campioana României nu a reușit să bage mingea în poartă în meciul cu FC Argeș, Filipe Coelho nu își face griji. Portughezul a fost complet mulțumit de jocul echipei sale și este de părere că singurul element lipsă din jocul oltenilor a fost golul.

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Totuși, fanii își pun semne mari de întrebare, întrucât au în față un meci extrem de important. Pentru U Craiova urmează returul cu finlandezii de la KuPS Kuopio, după ce elevii lui Coelho s-au întors doar cu o remiză din „Țara lui Moș Crăciun”. O victorie a formației din Bănie ar reprezenta o asigurare că va juca cel puțin în faza principală din UEFA Conference League, însă ar avea o șansă importantă să se califice chiar și în Europa League. Pentru acest lucru, Craiova va trebui să treacă de învinsa din „dubla” dintre Celje și Ararat-Armenia.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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