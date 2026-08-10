A fost penalty la Assad? Cristi Balaj, verdict nemilos pentru Universitatea Craiova. Exclusiv

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Universitatea Craiova a controlat partida cu FC Argeș, însă nu a reușit să scoată nici măcar un punct din această întâlnire. Oltenii au avut câteva ratări incredibile și au terminat meciul fără gol marcat. În minutul 88, Assad Al Hamlawi a cerut o lovitură de la 11 metri, însă Szabolcs Kovacs nu i-a făcut pe plac.

Trebuia Universitatea Craiova să primească penalty la Assad în meciul cu FC Argeș? Verdictul lui Cristi Balaj

Faza cu pricina s-a petrecut pe finalul partidei, mai exact în minutul 88, când Assad Al Hamlawi, proaspăt introdus pe teren, a intrat într-un duel cu Dorinel Oancea în careul piteștenilor. Între cei doi a existat un contact, iar vârful palestinian a căzut în suprafața de pedeapsă.

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Cristi Balaj a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în acel duel. El este de părere că palestinianul caută să se folosească de contactul cu apărătorul pentru a obține o decizie de arbitraj favorabilă: „Se judecă după imaginea din lateral, care prezintă mai clar situația. Acest cadru arată că apărătorul joacă mingea, iar când apare ulterior un contact la nivelul genunchiului, atacantul era deja în cădere. A refuzat să ducă piciorul stâng în față pentru a forța căderea. Aici era deja în cădere, a refuzat să pășească cu piciorul stâng și l-a lăsat în spate în mod special”, a declarat fostul arbitru FIFA, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pentru Universitatea Craiova urmează returul cu KuPS

Deși campioana României nu a reușit să bage mingea în poartă în meciul cu FC Argeș, Portughezul a fost complet mulțumit de jocul echipei sale și este de părere că singurul element lipsă din jocul oltenilor a fost golul.

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Totuși, fanii își pun semne mari de întrebare, întrucât au în față un meci extrem de important. , după ce elevii lui Coelho s-au întors doar cu o remiză din „Țara lui Moș Crăciun”. O victorie a formației din Bănie ar reprezenta o asigurare că va juca cel puțin în faza principală din UEFA Conference League, însă ar avea o șansă importantă să se califice chiar și în Europa League. Pentru acest lucru, Craiova va trebui să treacă de învinsa din „dubla” dintre Celje și Ararat-Armenia.