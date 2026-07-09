A fost prezentat fostul jucător de la FCSB! Jonglerii pe stadion și atitudine de star după despărțirea de echipa lui Gigi Becali

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Unul dintre atacanții de care FCSB s-a descotorosit fără regrete tocmai a fost prezentat oficial la o nouă echipă. Fotbalistul i-a încântat pe suporterii noului său club cu câteva momente în care și-a scos talentul la iveală.

Jordan Gele, prezentat oficial de noua echipă. Cu cine a semnat fostul atacant de la FCSB

Jordan Gele a jucat la FCSB în returul sezonului 2024/2025, câștigând alături de bucureșteni titlul. El a fost lăsat să plece în vara anului trecut, În această vară, francezul a schimbat din nou echipa. După cele 11 goluri marcate și cele 8 pase decisive oferite în 23 de meciuri jucate în Qatar, vârful de 33 de ani a semnat cu Ratchaburi FC, locul 3 în Thailanda în ediția 2025/2026.

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Prezentarea sa la noua formație a fost făcută într-un mod deosebit. Clubul din Thailanda a postat un material video în care atacantul apare făcând jonglerii cu mingea, dar și modalitatea în care se va bucura în fața fanilor după ce va înscrie. „După un sezon foarte bun, îmi doream un proiect interesant și cred că l-am găsit la Ratchaburi. M-au convins participarea în Liga Campionilor Asiei și un pachet financiar mai avantajos. Așa că a fost o alegere firească.

În plus, situația de acolo, mă refer la război, era dificil de gestionat, chiar dacă acum lucrurile stau mult mai bine. Sper să am un sezon excelent în acest nou campionat, pe care urmează să îl descopăr. A existat și un interes din România, așa este”, a declarat atacantul pentru

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Ce spunea Gigi Becali despre Jordan Gele

Deși Jordan Gele nu a avut cele mai rele prestații în tricoul FCSB-ului, Ulterior, în mercato de vară de anul trecut, latifundiarul din Pipera transmisese clar că francezul nu va mai juca la echipa sa.

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„Gele nu mai intră în vederile noastre. E treaba lui Gele ce vrea să facă. Dacă vrea să stea turist la FCSB, atunci să stea și eu o să îi plătesc contractul că nu am ce să discut prea mult pe această temă. Contractul e contract și facem cum vrea el”, mărturisea Gigi Becali în august 2025.

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