A fost prezentată prima mașină zburătoare! Prețul este o surpriză. Elon Musk: „Nu sunt sigur că e legal!”

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Tesla Roadster va fi prima mașină zburătoare din lume, potrivit miliardarului Elon Musk. Imaginile au făcut înconjurul planetei, mai ales că au existat destui sceptici care au asistat la prezentare. Toată lumea a fost uimită, însă, în momentul în care bolidul a urcat pe o rampă curbată, care la un moment dat s-a terminat.

Elon Musk pregătește prima mașină zburătoare din lume, pentru doar 50.000 de dolari

Mașina s-a folosit atunci de propulsoare pentru a se roti în poziția firească și pentru a ateriza. Și mai interesant, mașina a fost controlată de la distanță pentru această demonstrație, fără ca vreo persoană să fie în interior. În stilul caracteristic și exagerat de sincer. Elon Musk a mărturisit că a optat pentru această variantă pentru „a nu omorî pe cineva”.

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Într-o altă demonstrație, Tesla Roadster s-a lansat de la sol și a trecut pe deasupra altor mașini în timp ce se rotește complet și aterizează. „Se pare că viitorul are mașini zburătoare”, a scris Elon Musk pe X. Videoclipul cu Tesla Roadster a strâns peste 70 de milioane de vizualizări la nivel mondial.

„Mașinile zburătoare sunt reale. Are comenzi pentru a regla altitudinea, are propulsoare. Practic, poate zbura precum o rachetă, se poate rostogoli în aer și poate face acrobații. Nu sunt sigur că e legal în toate statele. Prototipul nu este pus la punct din punct de vedere al siguranței, dar duce distracția la cel mai înalt nivel”, a mai anunțat Elon Musk, la evenimentul de prezentare.

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Mașina zburătoare a lui Elon Musk poate atinge 100 km/h în 1,6 secunde

Așadar, cu toate că omenirea mai trebuie va fi gata de producție, existând totodată probleme de legislație pentru cine și în ce condiții ar putea fi condusă o astfel de Tesla pe drumurile publice,

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Este vorba de 50.000 de dolari, un preț considerat decent și pentru o mașină oarecare din clasa medie. Tesla Roadster va avea două locuri și patru propulsoare și va urca de la 0 la 100 kilometri pe oră în 1,6 secunde. Tesla ar pregăti și o variantă „top” care are un singur loc și ajunge la 100 km/h în 0,59 secunde, însă prețul nu a fost făcut public în acest caz. Mașina electrică va avea o autonomie de aproximativ 480 de kilometri cu bateria „full”.

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Tesla demonstrated its long-awaited Roadster at a SpaceX facility, using four rocket thrusters to propel the car through the air. The demonstration marked a milestone for the supercar, which has been in development for nearly a decade. https://t.co/gpHFnjkGfH https://t.co/5b757coLDF — The Washington Post (@washingtonpost)