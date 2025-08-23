A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj

Polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj au reușit o ”captură” importantă din cercul infracțional al ucigașului din județul Mureș.

Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele lui Emil Gânj: a fost prins în Germania

După căutări și investigații internaționale, Poliția Română, în cooperare cu autoritățile germane, a reușit să dea o lovitură importantă. Vineri, 22 august, în orașul Karlsruhe din Germania, a fost prins Ilie Liviu Sălăgean, complicele lui Gânj, printre altele, într-o crimă comisă în anul 2011.

Potrivit Poliției Române, operațiunea a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Bundeskriminalamt (BKA) – Oficiul Federal de Poliție Judiciară din Germania, prin Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale, precum și de Parchetul din Wiesbaden. Pe numele lui Sălăgean erau emise două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș,

Complicele lui Gânj ar putea ajunge în curând în România. Știe unde se află criminalul din Mureș?

Bărbatul nu era căutat doar pentru complicitatea la omor, ci și pentru alte infracțiuni comise ulterior. În septembrie 2020, a fost prins de trei ori conducând fără permis în județul Mureș, fiind condamnat la 2 ani și 1.433 de zile de închisoare (pedeapsa incluzând un rest rămas neexecutat). În iulie 2024, instanța a validat apoi un alt mandat european de arestare, după o altă condamnare a lui Sălăgean, la un an și patru luni de detenție, pentru influențarea martorilor, amenințându-i legat de ce trebuie să declare într-un dosar penal.

Bărbatul se va prezenta în fața unei instanțe germane care va hotărî predarea către statul român. Prinderea lui Sălăgean ar putea conta destul de mult în găsirea lui Emil Gânj, căci e posibil ca acesta să dețină informații despre criminalul din Mureș.

Deși tovarășul său de infracțiuni a fost prins, Emil Gânj rămâne în continuare, în libertate. El a fost condamnat pentru o crimă săvârșită în 2011, dar eliberat în anul 2020. În luna februarie 2025, ar fi răpit și ar fi ucis fost concubină, o tânără de 23 de ani, al cărei trup a fost descoperit carbonizat într-o locuință din . Ancheta a arătat că victima a avut parte de