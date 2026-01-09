A fost prins unul dintre cei mai mari escroci online din istorie. „Imperiul lui era mai mare decât al tuturor cartelurilor de droguri la un loc”

ADVERTISEMENT

În culmea puterii și bogăției sale, Chen Zhi a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai guvernului cambodgian şi domnea peste un imperiu global de afaceri. Averea sa era estimată la peste 50 de miliarde de euro, plus vile și clădiri de birouri la Londra, unde a locuit câțiva ani, precum și iahturi și ceasuri scumpe. Se mai spune despre el că a achiziționat chiar şi un tablou de Picasso, la o licitație. Deținea doar 15 miliarde de dolari în Bitcoin, pe care SUA i-au confiscat în octombrie, acesta fiind cea mai mare cantitate de criptomonede confiscată vreodată de Departamentului de Justiție al SUA.

În 2024, aproximativ 100.000 de persoane erau ținute ca sclavi numai în Cambodgia

Chen este considerat a fi unul dintre cei mai mari escroci online din istorie. Miliardarul în vârstă de 38 de ani a fost capturat de autorităţile din Cambodgia și extrădat în China, dar dezvăluirile despre amploarea nivelului său de infracţionalitate sunt uluitoare.

Opera prin intermediul a zeci de mii de „sclavi”, pe care îi ţinea captivi în aşa-numite „ferme ale fraudei”, de unde erau obligaţi , cu promisiuni de investiții sau prin avansuri romantice, pentru ca apoi să îi lase fără bani în conturi.

Potrivit procurorului general al SUA, Pamela Bondi, traficul de persoane în care era implicat Chen a atins de mult proporţii industriale. În urmă cu doi ani, ONU estima că aproximativ 100.000 de persoane erau ținute ca sclavi numai în Cambodgia. Institutul pentru Pace al SUA a evaluat profiturile la 12,5 miliarde de dolari, echivalentul a jumătate din produsul intern brut oficial al țării. Multe dintre aceste tabere ale fraudei aparţin elitelor din Cambodgia şi Myanmar, iar profiturile sunt atât de mari încât este de presupus că nici măcar extrădarea lui Chen nu este de natură să afecteze semnificativ acest sistem.

Che Zhi îşi desfăşura activitatea sub masca donaţiilor şi a altor acte de caritate

Poziția lui Chen era uneori echivalentă cu cea a unui ministru cambodgian. „Imperiul lui Chen era mult mai mare decât al tuturor cartelurile de droguri din întreaga lume”, spune jurnalistul de investigații Jack Adamovic Davies, care a studiat ani de zile activitatea infracţională a acestuia şi a expus-o în ample anchete.

Chen s-a prezentat dintotdeauna ca un reputat om de afaceri. „Construind o viață mai bună” este motto-ul companiei sale, „Prince Holding Group”, descrisă ca fiind unul dintre „cele mai mari conglomerate din Cambodgia”, activ în sectoarele imobiliar și financiar. Pe site-ul companiei, Chen se descrie ca fiind un „antreprenor respectat și un filantrop cunoscut” care respectă standardele și regulile internaționale pentru practici comerciale sustenabile și etice. Împreună cu Ministerul Educației din Cambodgia, acordă burse la peste 400 de studenți din țară, iar în 2020, „Prince Holding Group” a donat trei milioane de dolari pentru vaccinarea împotriva COVID-19.

Are Chen Zhi legături cu serviciile secrete chineze?

Rechizitoriul procurorilor americani susține însă că aceasta era doar o fațadă. În realitate, încă din 2015 Chen a construit una dintre cele mai mari organizații criminale din Asia. În ultimele luni, companiile sale au fost sancționate de SUA, Marea Britanie și mai multe țări asiatice, iar joi, banca centrală a Cambodgiei a revocat licența bancară a băncii sale, Prince Bank.

Prin obţinerea extrădării sale, China a întrecut SUA, care l-ar fi fi vrut de asemenea arestat şi judecat. „Cu siguranță are legături cu serviciile de informații chineze”, este de părere Jack Adamovic Davies. De altfel, potrivit acuzaţiilor formulate de autorităţile americane, Chen ar fi mituit mai mulţi funcţionari din Ministerul Securităţii Publice de la Beijing.

În urmă cu două luni, Davies publica un articol în ziarul britanic The Times în care scria că hackeri afiliaţi „Prince Group” ar fi ajutat autorităţile chineze la acţiuni împotriva dizidenţilor. Chen și familia sa au achiziționat zeci de proprietăți în Londra, plătind peste o sută de milioane de euro, unele dintre apartamente cu vedere directă la ambasada americană. „Chen are conexiuni foarte bune, nu doar în Cambodgia. De aceea ar putea fi util autorităților chineze”, mai spune Adamovic Davies.

„Loveşte-l, dar nu-l bate până la moarte”

Chen este originar din Fujian, provincie chineză situată în vecinătatea Taiwan-ului. Potrivit publicaţiei chineze de profil economic Caixin, el a făcut pentru prima oară avere ca membru al unui grup de hackeri. Gruparea a fost destructurată în 2011, iar membrii săi au ajuns la închisoare. Chen, însă, a reușit să ajungă în Cambodgia cu un prieten. Câțiva ani mai târziu, pentru a obține cetățenia cambodgiană, a trebuit să investească sau să doneze guvernului 250.000 de dolari.

Ca dezvoltator imobiliar, a fost implicat în transformarea orășelului de coastă Sihanoukville într-unul înfloritor, cu o puternică amprentă chinezească şi în doar câţiva ani au fost deschise câteva sute de cazinouri. Pe măsură ce oraşul atrăgea tot mai mulţi gangsteri chinezi, care au început să se lupte deschis între ei, . China a sporit presiunea, iar Cambodgia a interzis în cele din urmă cazinourile online, care reprezentau o a doua sursă de venit pentru cazinourile locale.

„Chipul de copil este doar fațada unei persoane nemiloase și calculate”, mai spune Adamovic Davies. „Lovește-l, dar nu-l bate până la moarte”, se spune că le scria Chen subordonaților însărcinaţi să facă anumite lucruri, dar în taberele sale poliţia a documentat numeroase cazuri de tortură, viol sau crimă.