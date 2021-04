A fost prinsă cu alcoolemie de 0,05 mg/l, deși nu consumase alcool. Cum a scăpat de acuzații

O șoferiță a fost oprită în trafic de polițiști pe A1, în sensul de mers Deva-Sibiu, pentru depășirea limitei de viteză, și testată cu o alcoolemie de 0,05 mg/l. Nimic neobișnuit până aici, doar că aceasta susține că nu a consumat băuturi alcoolice înainte să urce la volan.

Potrivit unei plângeri care datează tocmai din toamna anului trecut, rezultatul etilotestului ar fi fost influențat, de fapt, de un banal suc de afine pe care l-ar fi băut în acea dimineață.

De altfel, femeia a contestat procesul-verbal de sancţionare la Judecătoria Alba Iulia şi astfel și-a recuperat permisul de conducere, care îi fusese reținut pentru 90 de zile. N-a scăpat, însă, de amenda pentru depăşirea vitezei legale pe autostradă (n.r. 870 de lei).

„Am rămas stupefiată şi şocată în acelaşi timp, ştiind că nu am consumat deloc băuturi alcoolice. În cursul dimineaţii am băut aproximativ 600 ml smoothie de afine, fiind singura băutură consumată până la ora opririi în trafic de către agentul constatator.

Am adus la cunoştinţă acest fapt şi agentului constatator, dar nu am fost ascultată”, a precizat șoferița din Recaș, județul Timiș, în plângerea depusă la instanță.

Potrivit spuselor sale, în data de 17 septembrie 2020 a fost oprită pe A1, la km 316, în sensul de mers Deva-Sibiu, de un echipaj de poliţie care i-a comunicat că ar fi circulat peste limita legală admisă.

Agentul constatator a testat-o cu aparatul etilotest şi i-a comunicat că avea o alcoolemie de circa 0,05 mg/l, după care a aplicat o amendă de 870 lei, cu reținerea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile.

Instanța i-a dat câștig de cauză. Cum a reușit să scape de sancțiune

În plângerea depusă la instanță, femeia a solicitat ca procesul verbal de contravenție să fie declarat ilegal, pe motiv că poliţistul nu i-a pus la dispoziţie probele certe pe care s-au bazat în momentul întocmirii acestuia. În plus, a refuzat să repete testarea şi să demonstreze că aparatul de măsurat pe care îl foloseşte este omologat şi verificat metrologic corespunzător.

Trebuie spus și că șoferița a avut inspirația să solicite recoltarea probelor biologice la cea mai apropiată unitate sanitară, în speță Spitalul Municipal Sebeş, sub supravegherea polițistului.

Recoltarea a avut loc la aproximativ o oră de la momentul în care a fost testată cu aparatul alcooltest. Absența alcoolului în sânge a fost confirmată de buletinul de analiză toxicologică emis pe 22 septembrie 2020, la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu.

„Instanţa apreciază că fapta reţinută în sarcina petentei de către agentul constatator nu este conformă cu cele relevate de materialul probator administrat în cauză, iar prezumţia de temeinicie de care se bucură procesul verbal de contravenţie a fost răsturnată, poziţia procesuală a intimatului însuşi fiind de recunoaştere a pretenţiilor petentei.

Prin urmare, instanţa urmează să admită plângerea formulată de petentă, să anuleze parţial procesul-verbal de contravenţie şi, în consecinţă, să înlăture sancţiunea principală a avertismentului şi cea complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile”, se arată în hotărârea instanței.