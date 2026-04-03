A fost pusă la zid după aventura cu soțul celei mai bune prietene. Cum arată viața ”amantei” lui Lachie Neale

A fost prinsă în mijlocul unui scandal de amploare în urmă cu câteva luni, iar acum suportă efectele negative. ”Amanta” lui Lachie Neale a fost pusă la zid de foarte multe persoane, după aventura cu soțul celei mai bune prietene. Sportivul și partenera de viață au pus capăt mariajului.
Lachie Neale (32 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de fotbal din Australian. Sportivul care evoluează pentru Brisbane Lions a recunoscut că și-a înșelat soția cu una dintre prietenele ei. Tess Crosley (30 ani) este cea care a trădat încrederea amicei sale, conform unei mărturii a acesteia.
Rănită, Jules a depus actele de divorț și a părăsit căminul conjugal împreună cu copiii săi. Locuința în care stătea cu celebrul fotbalist a fost scoasă la vânzare, acesta dând lovitura după infidelitate. A primit o sumă uriașă pentru proprietatea pe care o achiziționase în urmă cu aproximativ 4 ani.
În ceea ce o privește pe ”amantă”, sursele spun că nu are o viață tocmai ușoară. Frumoasa șatenă suportă consecințele în urma relației extraconjugale pe care a avut-o. În plus, s-a separat la rândul său de Ben, bărbatul alături de care a devenit mamă. Chiar și așa imaginile cu ei nu au fost șterse.
În schimb, o persoană care îi este apropiată a subliniat cum este pusă la zid. Tess Crosley se află într-o lumină negativă după ce și-a trădat prietena. Aventura lui Lachie Neale nu este privită cu ochi buni de internauți care i-au lăsat mai multe mesaje negative. În plus, a primit și o serie de amenințări.
„Nu o reprezint pe Tess Crosley sau familia ei în calitate oficială și nu sunt plătită de nicio parte. Pur și simplu o cunosc pe Tess la nivel personal și am văzut efectele recentelor relatări media asupra ei”, a spus o amică de-ale lui Tess Crosley, Lyall Mercer pe LinkedIn, scrie Daily Mail.
„Acum mai bine de trei luni a apărut vestea despre o postare pe rețelele de socializare a lui Jules Neale despre căsătoria ei, care a pus în centrul atenției nu doar familia ei, ci și pe Tess. Nimeni, în afară de cei implicați, nu cunoaște detaliile sau faptele din spatele a ceea ce s-a spus.
Totuși, de atunci, Tess a fost supusă unei acoperiri media nesfârșite a vieții sale personale, ceea ce a dus la critici continue pe rețelele de socializare, amenințări la adresa siguranței sale și comentarii publice invazive.
Acest lucru are – și continuă să aibă – un impact emoțional semnificativ asupra bunăstării ei și, prin extensie, asupra familiei sale”, a completat prietena tinerei, pe aceeași platformă. În schimb, ”amanta” lui Lachie Neale a preferat să stea departe de acest scandal.
În una dintre postările de la Instagram a dat de înțeles că orice poveste are două versiuni. Până acum nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului, preferând să-și îndrepte atenția spre fiul său, în vârstă de 3 ani. În plus, a rămas la fel de activă în online, deși nu are parte de remarci prea bune.
„Întotdeauna există o altă poveste, întotdeauna este mai mult decât se vede cu ochiul”, a notat Tess Crosley, în mediul virtual. Povestea dintre fotbalistul australian și amica soției sale a ieșit la iveală după ce protagoniștii au fost văzuți într-o mașină de o altă persoană apropiată.
„Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele, care i-au rănit pe cei apropiați mie. Pentru asta. Îmi pare profund rău.
Accept acest lucru ca o consecință a acțiunilor mele și trebuie să mă concentrez pe reconstruirea încrederii cu Jules, deoarece bunăstarea viitoare a copiilor noștri rămâne prioritatea noastră numărul unu”, a spus sportivul după ce a ieșit la iveală aventura.