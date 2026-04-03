A fost pusă la zid după aventura cu soțul celei mai bune prietene. Cum arată viața ”amantei” lui Lachie Neale

A fost prinsă în mijlocul unui scandal de amploare în urmă cu câteva luni, iar acum suportă efectele negative. ”Amanta” lui Lachie Neale a fost pusă la zid de foarte multe persoane, după aventura cu soțul celei mai bune prietene. Sportivul și partenera de viață au pus capăt mariajului.

”Amanta” lui Lachie Neale, într-o lumină nefavorabilă

Lachie Neale (32 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de fotbal din Australian. Sportivul care evoluează pentru Brisbane Lions a recunoscut că . Tess Crosley (30 ani) este cea care a trădat încrederea amicei sale, conform unei mărturii a acesteia.

Rănită, Jules a depus actele de divorț și a părăsit căminul conjugal împreună cu copiii săi. acesta dând lovitura după infidelitate. A primit o sumă uriașă pentru proprietatea pe care o achiziționase în urmă cu aproximativ 4 ani.

În ceea ce o privește pe ”amantă”, sursele spun că nu are o viață tocmai ușoară. Frumoasa șatenă suportă consecințele în urma relației extraconjugale pe care a avut-o. În plus, s-a separat la rândul său de Ben, bărbatul alături de care a devenit mamă. Chiar și așa imaginile cu ei nu au fost șterse.

În schimb, o persoană care îi este apropiată a subliniat cum este pusă la zid. Tess Crosley se află într-o lumină negativă după ce și-a trădat prietena. Aventura lui Lachie Neale nu este privită cu ochi buni de internauți care i-au lăsat mai multe mesaje negative. În plus, a primit și o serie de amenințări.

„Nu o reprezint pe Tess Crosley sau familia ei în calitate oficială și nu sunt plătită de nicio parte. Pur și simplu o cunosc pe Tess la nivel personal și am văzut efectele recentelor relatări media asupra ei”, a spus o amică de-ale lui Tess Crosley, Lyall Mercer pe LinkedIn, scrie .

„Nimeni nu cunoaște detaliile”

„Acum mai bine de trei luni a apărut vestea despre o postare pe rețelele de socializare a lui Jules Neale despre căsătoria ei, care a pus în centrul atenției nu doar familia ei, ci și pe Tess. Nimeni, în afară de cei implicați, nu cunoaște detaliile sau faptele din spatele a ceea ce s-a spus.

Totuși, de atunci, Tess a fost supusă unei acoperiri media nesfârșite a vieții sale personale, ceea ce a dus la critici continue pe rețelele de socializare, amenințări la adresa siguranței sale și comentarii publice invazive.

Acest lucru are – și continuă să aibă – un impact emoțional semnificativ asupra bunăstării ei și, prin extensie, asupra familiei sale”, a completat prietena tinerei, pe aceeași platformă. În schimb, ”amanta” lui Lachie Neale a preferat să stea departe de acest scandal.

În una dintre postările de la Instagram a dat de înțeles că orice poveste are două versiuni. Până acum nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului, preferând să-și îndrepte atenția spre fiul său, în vârstă de 3 ani. În plus, a rămas la fel de activă în online, deși nu are parte de remarci prea bune.

„Întotdeauna există o altă poveste, întotdeauna este mai mult decât se vede cu ochiul”, a notat Tess Crosley, în mediul virtual. Povestea dintre fotbalistul australian și amica soției sale a ieșit la iveală după ce protagoniștii au fost văzuți într-o mașină de o altă persoană apropiată.

Mesajul transmis de Lachie Neale

„Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele, care i-au rănit pe cei apropiați mie. Pentru asta. Îmi pare profund rău.

Accept acest lucru ca o consecință a acțiunilor mele și trebuie să mă concentrez pe reconstruirea încrederii cu Jules, deoarece bunăstarea viitoare a copiilor noștri rămâne prioritatea noastră numărul unu”, a spus sportivul după ce a ieșit la iveală aventura.