A fost reintrodus trenul direct București-Kiev. De când vor fi reluate cursele de călători

Trenul București-Kiev va porni din nou la drum. Garnitura a fost suspendată timp de 5 ani, însă în curând, cursele de călători vor fi reluate. Anunțul a fost făcut de Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Trenul București-Kiev revine pe șine la cinci ani de la suspendare

a fost suspendat de aproape 5 ani. În urmă cu puțin timp, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a anunțat că se vor relua cursele către capitala Ucrainei. Ionel Scrioșteanu a declarat că a fost deja semnat Protocolul de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev-București.

Spre deosebire de data trecută, acum nu va mai folosi relația Vicșaniu-Vadu Siret spre Kiev. Odată cu reluarea curselor către Kiev, vagoanele ucrainene se vor atașa la trenul Prietenia, via Chișinău.

„Așa cum am stabilit la întâlnirea bilaterală româno – ucraineană de la începutul lunii care a avut loc la Darabani, județul Botoșani, reluarea rapidă a curselor regulate de călători pe calea ferată se va putea face chiar din luna septembrie.”, a precizat Ionel Scrioșteanu.

Cât va dura călătoria până în Kiev

Trenul care urmează să transporte pasagerii către Kiev a fost deja testat. În data de 19/20 august (tur) și 20/21 august (retur) a fost organizată circulația de probă a unui grup de vagoane aparținând UZ, pe relația Kiev-Ungheni-București Nord. La transportul de probă au participat delegațiile UZ și CFM, iar cele trei administrații care au monitorizat cursa au declarat că nu au fost semnalate probleme tehnice.

Trenul a plecat la ora 7 dimineața din Kiev și a ajuns a doua zi dimineața în București, în Gara de Nord. Pentru a nu exista probleme în viitor, companiile de transport din România, Moldova și Ucraina vor comunica și se vor coordona. Scopul tuturor este ca cele patru vagoane care circulă pe ruta București-Kiev să nu facă pe drum mai mult de 24 de ore.

„Împreună cu delegația ucraineană am discutat și propunerea privind reluarea traficului feroviar de călători între Ucraina și România cu trenuri la legatură în frontiera feroviară Vadu Siretului (coborare/urcarea călătorilor). Cât și posibilitatea realizării unei prelungiri a traseului de la București spre Varna. Discuțiile pe aceste subiecte au rămas deschise, urmând ca parametrii tehnici și comerciali să fie stabiliți de comun acord între administrațiile implicate.”, se mai arată în postarea lui Ionel Scrioșteanu.