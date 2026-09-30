Sport

A fost rivalul FCSB, acum s-ar duce lângă Gigi Becali! Ce spune despre MM Stoica

După ce ani la rândul a fost rivalul FCSB, un om din fotbalul românesc nu ar spune nu unei colaborări cu Gigi Becali (68 de ani) și MM Stoica (61 de ani).
Traian Terzian
30.09.2026 | 18:15
A fost rivalul FCSB acum sar duce langa Gigi Becali Ce spune despre MM Stoica
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Un fost rival al FCSB, dispus să colaboreze cu Gigi Becali (68 de ani) și MM Stoica (61 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Bogdan Mara (49 de ani) a activat ani la rândul la CFR Cluj, rivala celor de la FCSB, dar de ceva vreme și-a axat cariera pe impresariat. Din această postură este deschis la un parteneriat cu Gigi Becali și MM Stoica.

Ar colabora cu Gigi Becali și Mihai Stoica, deși a fost rivalul FCSB

Fostul director sportiv din Gruia, care i-a ajutat pe ”roș-albaștri” să realizeze transferurile lui Meriton Korenica și Karlo Muhar, a avut deja o discuție cu Gigi Becali și s-a arătat dispus să continue colaborarea cu FCSB.

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”Am avut o discuție cu domnul Gigi Becali, la fel și cu Mihai Stoica. Îi respect. Din păcate, nu am putut lucra în ultimii ani pentru că eu am activat la CFR. Ne luptam pentru primul loc, am fost concurenți și nu putem colabora. Acum, sunt liber și chiar am colaborat până acum foarte bine.

Mi-aș dori să mai colaborăm, FCSB este un club mare, cu mulți suporteri, un nume mare în toată lumea asta. O echipă care poate atrage mulți jucători interesanți. Dacă e nevoie și dânșii consideră că putem colabora, să urmăresc jucători, să-i propun, cu drag. Este un club mare, unde poți aduce jucători importanți.

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Am o relație foarte bună cu MM Stoica, ne știm de mulți ani de la Urziceni, a fost președintele meu prima dată. Apoi am devenit prieteni. Un om care știe mult fotbal, la fel ca și domnul Becali. Dacă se apelează la mine pe consultanță, intermediere, cu mare drag. La fel cum colaborez și cu celelalte cluburi și cu alți foști colegi de-ai mei”, a declarat Mara, pentru digisport.ro.

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Ce decizie radicală a luat

Însă, Bogdan Mara a precizat că orice colaborare viitoare va fi doar pe parte de transferuri de jucători și nu se va implica în niciun fel în viața de zi cu zi a vreunui club, deoarece îi place foarte mult meseria de impresar.

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”Momentan, nu cred că mă voi implica la un club. M-am apucat de impresariat și cred că am început bine, pe un drum care îmi place. Am avut destule reușite, am dus jucători importanți la echipe importante. Cred că mă voi axa pe acest lucru, asta cred că știu să fac bine. Să caut jucători, să propun jucători în funcție de bugete, valoare.

Colaborez cu multe cluburi, dar nu sunt efectiv la o echipă. Inclusiv în această perioadă sunt foarte activ, urmează acum să plec din România și să merg în mai multe țări. Nigeria, Ghana, pentru a vedea anumite academii, trialuri.

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Este o muncă și îmi place mult să călătoresc. Îmi place mai mult decât să stau într-un birou de dimineața până seara. Am făcut asta, a fost frumos, am avut performanțe, dar acum vreau să fac lucrul acesta”, a mai spus Mara.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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