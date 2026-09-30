A fost rivalul FCSB, acum s-ar duce lângă Gigi Becali! Ce spune despre MM Stoica

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Bogdan Mara (49 de ani) a activat ani la rândul la CFR Cluj, rivala celor de la FCSB, dar de ceva vreme și-a axat cariera pe impresariat. Din această postură este deschis la un parteneriat cu Gigi Becali și MM Stoica.

Ar colabora cu Gigi Becali și Mihai Stoica, deși a fost rivalul FCSB

, care , a avut deja o discuție cu Gigi Becali și s-a arătat dispus să continue colaborarea cu FCSB.

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”Am avut o discuție cu domnul Gigi Becali, la fel și cu Mihai Stoica. Îi respect. Din păcate, nu am putut lucra în ultimii ani pentru că eu am activat la CFR. Ne luptam pentru primul loc, am fost concurenți și nu putem colabora. Acum, sunt liber și chiar am colaborat până acum foarte bine.

Mi-aș dori să mai colaborăm, FCSB este un club mare, cu mulți suporteri, un nume mare în toată lumea asta. O echipă care poate atrage mulți jucători interesanți. Dacă e nevoie și dânșii consideră că putem colabora, să urmăresc jucători, să-i propun, cu drag. Este un club mare, unde poți aduce jucători importanți.

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Am o relație foarte bună cu MM Stoica, ne știm de mulți ani de la Urziceni, a fost președintele meu prima dată. Apoi am devenit prieteni. Un om care știe mult fotbal, la fel ca și domnul Becali. Dacă se apelează la mine pe consultanță, intermediere, cu mare drag. La fel cum colaborez și cu celelalte cluburi și cu alți foști colegi de-ai mei”, a declarat Mara, pentru .

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Ce decizie radicală a luat

Însă, Bogdan Mara a precizat că orice colaborare viitoare va fi doar pe parte de transferuri de jucători și , deoarece îi place foarte mult meseria de impresar.

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”Momentan, nu cred că mă voi implica la un club. M-am apucat de impresariat și cred că am început bine, pe un drum care îmi place. Am avut destule reușite, am dus jucători importanți la echipe importante. Cred că mă voi axa pe acest lucru, asta cred că știu să fac bine. Să caut jucători, să propun jucători în funcție de bugete, valoare.

Colaborez cu multe cluburi, dar nu sunt efectiv la o echipă. Inclusiv în această perioadă sunt foarte activ, urmează acum să plec din România și să merg în mai multe țări. Nigeria, Ghana, pentru a vedea anumite academii, trialuri.

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Este o muncă și îmi place mult să călătoresc. Îmi place mai mult decât să stau într-un birou de dimineața până seara. Am făcut asta, a fost frumos, am avut performanțe, dar acum vreau să fac lucrul acesta”, a mai spus Mara.