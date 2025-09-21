Sport

A fost sau nu accidentat Andrei Borza de preparatorul fizic de la națională? Ce spune fundașul stânga de la Rapid

Andrei Borza a vorbit deschis despre accidentarea suferită recent la echipa națională. Ce s-a întâmplat în cantonament: „Nu pot să spun neapărat”
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.09.2025 | 17:45
Andrei Borza la un antrenament al echipei naționale. Foto: Sport Pictures

Fundașul stânga în vârstă de 19 ani de la Rapid a ratat meciul amical de la București contra Canadei și pe cel din Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială după ce s-a accidentat în cantonamentul de la Mogoșoaia. El a suferit un „traumatism osos la nivelul piciorului drept”, după cum a informat FRF la acel moment, iar în primă fază în spațiul public au apărut informații conform cărora această problemă medicală s-ar fi produs după ce fotbalistul a fost călcat de preparatorul fizic al echipei naționale.

Despre Andrei Borza s-a spus că a fost accidentat de preparatorul fizic de la echipa națională

Acum, tânărul jucător a fost întrebat direct în legătură cu această chestiune, dar nu a dorit să intre foarte mult în detalii. În schimb, nu a infirmat în mod clar această ipoteză și a spus că nu își mai amintește exact ce s-a întâmplat în acele momente, întrucât mai multe persoane au fost implicate în secvența respectivă. Pe de altă parte însă, a admis totuși că într-adevăr a fost călcat de cineva în clipele respective.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Borza a punctat și faptul că se poate considera destul de ghinionist după această accidentare, întrucât ea s-a produs într-un moment foarte bun pentru el, în care se afla în formă sportivă bună, dar, totodată, fotbalistul de la Rapid s-a arătat optimist cu privire la șansele sale de a reveni pe teren chiar și mai puternic după acest episod.

Nu în ultimul rând, fundașul stânga a vorbit și despre pronosticul medicilor vizavi de recuperarea sa, cu mențiunea că există totuși o anumită marjă de eroare din acest punct de vedere, în funcție de capacitatea sa fizică din prezent.

Fundașul stânga de la Rapid nu a infirmat clar această variantă

„Asta vorbeam și eu cu familia mea, când am ajuns atât de bine, a intervenit ceva rău. Dar o să trec peste. Sunt tânăr, mă refac repede și sper să revin cât mai repede. Voi vedeți accidentările numai la noi. La antrenament e normal, ne-am ciocnit, eram mai mulți acolo și am fost călcat. nu știu, nu pot să spun neapărat preparatorul, nu mai știu exact cine, pentru că am fost foarte mulți acolo. 

Doctorii au zis că voi lipsi patru-cinci săptămâni, dar contează cum reacționează fiecare organism în parte, contează și oasele cât de repede își revin, dar și terapia și exercițiile pe care le fac”, a spus Andrei Borza, potrivit digisport.ro. 

