„A fost sau nu gol pentru Hermannstadt?” Sorin Cârțu a comentat faza care a aruncat SuperLiga în aer în week-end: „Dă-o, bă Ndongule, în corner!”

şi este lider în SuperLiga. a trecut sau nu linia porţii, arbitrul neacordând gol.

Sorin Cârţu, despre faza litigioasă de la Craiova – Hermannstadt: „Dacă nu eşti sigur că e, nu îl dai”

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova şi unul dintre cei mai vocali oficiali ai oltenilor, a comentat faza la FANATIK SUPERLIGA, spunând că dacă nu e clar, nu se poate acorda golul. Cârţu a pus tunurile pe Ndong, cel care a greşit la faza respectivă:

„Hai să vă spun ceva… Golul este raţiunea supremă a fotbalului. Dacă nu eşti sigur că e, nu îl dai. Trebuie să fii foarte sigur despre ea. Mie nu mi s-a părut 100%. Eu pot interpreta şi subiectiv.

Complet în poartă a intrat şutul lui Dorinel Munteanu şi nu l-a dat. O chestie de asta. Până la urmă, ne-au interesat punctele. Eu pot să fiu interpretat subiectiv, dar nu aş fi dat golul.

Când e foarte clar e gol. Dar când nu ştii, nu poţi să dai. Am fost şi în postură inversă. Aţi uitat câte supărări au fost cu intervenţiile mele până acum. Parcă aş fi vrut să se fi întâmplat cu FCSB-ul.

„Dă-o, bă, Ndongule, în corner! Şi ne merităm polemica asta pentru că jucătorul nostru n-a jucat corect faza”

Era un meci foarte important şi foarte greu. În primul rând, nici nu ar fi trebuit să existe această discuţie dacă un jucător de-ai noştri, internaţional african…

În toată lumea asta, Premier League, Serie A, Franţa, România, liga a doua, în momentul în care balonul vine spre fundaşul lateral şi este cu faţa spre poarta lui nu există decât o execuţie, o dă în corner.

Bă, când e aproape de poartă şi e cu faţa la poarta lui, nu e decât o mişcare. Dă-o, bă, Ndongule, în corner! Şi ne merităm polemica asta pentru că jucătorul nostru n-a jucat corect faza.

„Este regulă pentru tot fotbalul din toată lumea”

E simplu. Vă spun, este regulă pentru tot fotbalul din toată lumea. Aşa spun cărţile de specialitate. Când eşti prins cu faţa la poarta ta, dă-o bă, în corner. Ce vrei să faci? Să o respingi în corner unde există risc?

Aşa se evita toată polemica asta. Este internaţional african, toate astea, dă-o mă în corner. Este simplu, ce mai comentăm?”, a spus Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.