Sport

A fost sau nu penalty la duelul dintre Kane și Cubarsi? Verdictul specialistului

Dragoș Petrescu
15.11.2026 | 23:20
A fost sau nu penalty la duelul dintre Kane si Cubarsi Verdictul specialistului
ULTIMA ORĂ
Gonzalez Fuertes a dat verdictul în cazul penalty-ului obținut de Harry Kane în Spania - Anglia // FOTO: colaj FANATIK
Penalty la duelul dintre Kane și Cubarsi? Ce verdict a dat specialistul spaniol
ADVERTISEMENT

Faza care a dus la deschiderea scorului în partida dintre Spania și Anglia din Liga Națiunilor a stârnit discuții aprinse. Pau Cubarsi l-a faultat pe Harry Kane în propriul careu, iar arbitrul a arătat punctul cu var. Atacantul englez a transformat lovitura de pedeapsă și a adus avantajul echipei sale. Decizia a fost analizată și de specialistul în arbitraj Pablo Gonzalez Fuertes, iar acesta a oferit un verdict asupra intervenției fundașului Barcelonei, însă a remarcat și un detaliu important petrecut înaintea duelului dintre Kane și Cubarsi.

Pablo Gonzalez Fuertes a dat verdictul în cazul penalty-ului obținut de Harry Kane

Potrivit analizei publicate de MARCA, Gonzalez Fuertes a considerat că arbitrul de centru a procedat corect atunci când a acordat lovitura de pedeapsă pentru Anglia. Fostul oficial a fost categoric în privința intervenției lui Cubarsi: „Penalty-ul este clar”.

ADVERTISEMENT

Astfel, specialistul a validat decizia luată de francezul Clement Turpin în urma duelului dintre fundașul Barcelonei și atacantul lui Bayern Munchen. Harry Kane a profitat de oportunitate și a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri, învingându-l pe Unai Simon.

Spaniolii au reclamat și un fault asupra lui Cucurella la începutul fazei

Analiza lui Gonzalez Fuertes nu s-a oprit însă la intervenția lui Cubarsi. Specialistul a atras atenția că, înainte ca faza să ajungă la duelul dintre Kane și fundașul Barcelonei, a existat un posibil fault asupra lui Marc Cucurella, comis de Elliot Anderson.

ADVERTISEMENT
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul...
Digi24.ro
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată

Potrivit explicației publicate de MARCA, Gonzalez Fuertes a transmis că „este fault asupra lui Cucurella la începutul fazei”. Cu alte cuvinte, deși consideră că penalty-ul acordat pentru intervenția lui Cubarsi este justificat, specialistul semnalează o neregulă anterioară care putea schimba interpretarea întregii acțiuni.

ADVERTISEMENT
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui...
Digisport.ro
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui

Anglia a făcut istorie la Madrid! Blestem de 39 de ani, rupt după...
Fanatik
Anglia a făcut istorie la Madrid! Blestem de 39 de ani, rupt după 0-3 în minutul 65
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 6. Anglia rezistă în 10 contra Spaniei și...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 6. Anglia rezistă în 10 contra Spaniei și câștigă grupa! Italia ratează calificarea după dezastrul din Belgia
Legendarul Romario l-a distrus pe Carlo Ancelotti: „Ia-ți lucrurile și pleacă!”
Fanatik
Legendarul Romario l-a distrus pe Carlo Ancelotti: „Ia-ți lucrurile și pleacă!”
Tags:
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria...
iamsport.ro
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria campionatului României!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!