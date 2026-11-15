A fost sau nu penalty la duelul dintre Kane și Cubarsi? Verdictul specialistului

Faza care a dus la deschiderea scorului în partida dintre Spania și Anglia din Liga Națiunilor a stârnit discuții aprinse. Pau Cubarsi l-a faultat pe Harry Kane în propriul careu, iar arbitrul a arătat punctul cu var. Atacantul englez a transformat lovitura de pedeapsă și a adus avantajul echipei sale. Decizia a fost analizată și de specialistul în arbitraj Pablo Gonzalez Fuertes, iar acesta a oferit un verdict asupra intervenției fundașului Barcelonei, însă a remarcat și un detaliu important petrecut înaintea duelului dintre Kane și Cubarsi.
Potrivit analizei publicate de MARCA, Gonzalez Fuertes a considerat că arbitrul de centru a procedat corect atunci când a acordat lovitura de pedeapsă pentru Anglia. Fostul oficial a fost categoric în privința intervenției lui Cubarsi: „Penalty-ul este clar”.
Astfel, specialistul a validat decizia luată de francezul Clement Turpin în urma duelului dintre fundașul Barcelonei și atacantul lui Bayern Munchen. Harry Kane a profitat de oportunitate și a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri, învingându-l pe Unai Simon.
🏴 PENALTI PARA INGLATERRA ANTE ESPAÑA
Contacto de Cubarsí sobre Harry Kane en el área 👀
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— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 15, 2026
Analiza lui Gonzalez Fuertes nu s-a oprit însă la intervenția lui Cubarsi. Specialistul a atras atenția că, înainte ca faza să ajungă la duelul dintre Kane și fundașul Barcelonei, a existat un posibil fault asupra lui Marc Cucurella, comis de Elliot Anderson.
Potrivit explicației publicate de MARCA, Gonzalez Fuertes a transmis că „este fault asupra lui Cucurella la începutul fazei”. Cu alte cuvinte, deși consideră că penalty-ul acordat pentru intervenția lui Cubarsi este justificat, specialistul semnalează o neregulă anterioară care putea schimba interpretarea întregii acțiuni.
🚨🚨 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗨𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧: Elliot Anderson fouls Marc Cucurella in the build up to England’s penalty and the referee refuses to review it.
Should that penalty have stood? 🤔🏴
https://t.co/V6A0Zg9Ud1
— 𝗧𝗠 (@TMfutbal) November 15, 2026