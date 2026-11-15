A fost sau nu penalty la duelul dintre Kane și Cubarsi? Verdictul specialistului

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Faza care a dus la deschiderea scorului în partida dintre a stârnit discuții aprinse. Pau Cubarsi l-a faultat pe Harry Kane în propriul careu, iar arbitrul a arătat punctul cu var. Atacantul englez a transformat lovitura de pedeapsă și a adus avantajul echipei sale. Decizia a fost analizată și de specialistul în arbitraj Pablo Gonzalez Fuertes, iar acesta a oferit un verdict asupra intervenției fundașului Barcelonei, însă a remarcat și un detaliu important petrecut înaintea duelului dintre Kane și Cubarsi.

Pablo Gonzalez Fuertes a dat verdictul în cazul penalty-ului obținut de Harry Kane

Potrivit analizei publicate de , Gonzalez Fuertes a considerat că arbitrul de centru a procedat corect atunci când a acordat lovitura de pedeapsă pentru Anglia. Fostul oficial a fost categoric în privința intervenției lui Cubarsi: „Penalty-ul este clar”.

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Astfel, specialistul a validat decizia luată de francezul Clement Turpin în urma duelului dintre fundașul Barcelonei și atacantul lui Bayern Munchen. a profitat de oportunitate și a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri, învingându-l pe Unai Simon.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 PENALTI PARA INGLATERRA ANTE ESPAÑA Contacto de Cubarsí sobre Harry Kane en el área 👀 https://t.co/9bYmVentbw — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)

Spaniolii au reclamat și un fault asupra lui Cucurella la începutul fazei

Analiza lui Gonzalez Fuertes nu s-a oprit însă la intervenția lui Cubarsi. Specialistul a atras atenția că, înainte ca faza să ajungă la duelul dintre Kane și fundașul Barcelonei, a existat un posibil fault asupra lui Marc Cucurella, comis de Elliot Anderson.

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Potrivit explicației publicate de MARCA, Gonzalez Fuertes a transmis că „este fault asupra lui Cucurella la începutul fazei”. Cu alte cuvinte, deși consideră că penalty-ul acordat pentru intervenția lui Cubarsi este justificat, specialistul semnalează o neregulă anterioară care putea schimba interpretarea întregii acțiuni.

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