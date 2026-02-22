Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A fost sau nu penalty la Oţelul – UTA Arad! Cristi Balaj, verdict la cea mai complicată fază: “Dacă priveşti dintr-un unghi iei o decizie, dintr-un alt unghi este alta”

Arbitrajul din SuperLiga continuă să nască discuții aprinse după meciuri. Cel mai recent eveniment de acest gen s-a petrecut la Oțelul - UTA 2-2. Cristi Balaj a lămurit verdictul dat de „centralul” Flueran.
Mihai Dragomir
22.02.2026 | 21:31
A fost sau nu penalty la Otelul UTA Arad Cristi Balaj verdict la cea mai complicata faza Daca privesti dintrun unghi iei o decizie dintrun alt unghi este alta
Cristi Balaj a spus totul despre penalty-ul reclamat de UTA pe finalul meciului cu Oțelul. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Sezonul regular se apropie de final, iar orice punct este vital pentru formațiile care vor în play-off. Cristi Balaj a comentat decizia de arbitraj de pe finalul partidei Oțelul – UTA 2-2 și a spus de ce oaspeții nu au primit penalty.

Cristi Balaj a făcut lumină în cazul fazei controversate de la Oțelul – UTA

Arădenii puteau da lovitura în ultimele minute ale confruntării de la Galați, după ce Alin Roman a fost lovit de Paul Iacob în careu. „Centralul” Flueran și cei din camera VAR au decis să nu dicteze lovitură de pedeapsă, deși faza a fost analizată.

Cristi Balaj a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a comentat faza controversată petrecută la meciul din cadrul etapei cu numărul 28. Fostul mare arbitru FIFA a explicat clar cum s-a judecat totul.

„Intră în categoria fazelor în care dacă privești la reluare dintr-un unghi iei e o decizie, dacă privești din alt unghi iei altă decizie. Depinde pe ce unghi s-au concentrat. Trebuie să cauți unghiul în care ai cele mai multe detalii. Și camera care a prins cele mai multe detalii este camera din spatele porții, unde arbitrul nu ajunge niciodată. Este una din fazele sau situațiile pentru care s-a introdus sistemul VAR.

Avem un atacant, Roman, care lovește mingea fără să fie inițial incomodat. Deci el până a lovit mingea, nu l-a atins nimeni. A lovit mingea, a încercat probabil să înscrie sau să trimită în fața porții, dar mingea s-a dus paralel cu poarta, plecase de acolo, după care primul contact care apare și care provoacă un dezechilibru, o cădere, este la nivelul ghetelor.

Ce se întâmplă? Atacantul, în momentul în care pășește, îl calcă pe apărătorul care a făcut o alunecare întârziată, și îl calcă pe gleznă. Aceasta este prima greșeală. Este motivul pentru care arbitrii nu au acordat lovitură de pedeapsă sau considera că nu este o incorectitudine, întrucât a apărut acest prim contact și anume atacantul Roman îl calcă prin vârful ghetei pe apărătorul Iacob și se consideră un contact întâmplător. Camera din spate clarifică acest lucru și nu se acordă lovitură de pedeapsă.

Ceea ce apare ulterior, nu vorbim despre un contact care să necesite și măsuri disciplinare. Să spui că l-a lovit cu intensitate și că dintr-o situație trebuie să sancționezi ceea ce este mai grav, și anume un atac imprudent sau un fault grosolan”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj a explicat de ce VAR nu acordat penalty

Ulterior, Cristi Balaj a vorbit despre colaborarea dintre Flueran și cei din camera VAR. Balaj a subliniat încă o dată că nu s-a impus acordarea unei lovituri de pedeapsă din cauza faptului că jucătorul lui UTA lovise primul.

„Atunci când nu ești convins, când ai o fază de genul acesta și nu controlezi pentru că el era mascat de acel contact, era mascat și de spatele lui Iacob, de alți jucători care au fost poziționați între el și fază. Atunci când nu vezi, nu fluieri, știind că ai sistemul VAR, ceri sprijinul celor din camera VAR. Vladinovici și Artene fiind acolo la acest meci.

Nu au intervenit pentru că primul contact, care a produs dezechilibrarea jucătorului atacant, a fost acela în care atacantul Roman îl calcă cu vârful ghetei pe gleznă pe apărătorul Iacob, care făcute o alunecare întârziată. Dar alunecarea nu a fost imprudentă, sau nu vorbim despre un fault grosolan, care să necesite și măsuri disciplinare, așa că nu se intervine. Nu a fost penalty!”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, verdict la cea mai complicată fază din Oțelul - UTA 2-2

