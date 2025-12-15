A fost scos din lot înainte de Unirea Slobozia – FCSB din cauza declarațiilor date!

ADVERTISEMENT

Florin Purece (34 de ani) a fost scos din lot de Andrei Prepeliță pentru meciul Unirea Slobozia – FCSB. Partida de la Clinceni are loc luni, 15 decembrie, de la ora 20:30.

De ce Florin Purece a fost scos din lot înainte de Unirea Slobozia – FCSB

Situație halucinantă la Slobozia. Florin Purece nu face parte din lotul pentru meciul cu FCSB din etapa a 20-a, motivul fiind declarațiile pe care fotbalistul le-a dat după etapa precedentă.

„Ne spune Marian Codîrlă, prezent la stadionul din Clinceni, că Purece a fost scos din lot înainte de meci din cauza declarațiile făcute după meciul cu Oțelul", a transmis Radu Naum, în direct la

Declarațiile lui Florin Purece care au enervat conducerea

Florin Purece mai are contract cu Unirea Slobozia până în vara lui 2026. Mijlocașul central în vârstă de 34 de ani joacă la gruparea ialomițeană din ianuarie 2024. El a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de Nieciecza.

„Parcă aveau două viteze în plus față de noi. N-am avut nicio șansă, un meci fără istorie. Mă simt umilit, eu nu am trăit așa ceva. Am promovat echipa, noi nu eram așa, noi luptăm pentru fiecare punct. Fac un apel public la cei care conduc această echipă să tragă linie și să facă ceva. Trebuie să fie cu siguranță schimbări, nu știu unde. Avem președinte, director, tot ce trebuie. N-am cuvinte! Arătăm ca o echipă de Liga 2 momentan.

Am multe explicații, dar nu pot să le zic la TV. Știu ce se întâmplă și eu unul mă simt umilit. Eu unul mă simt umilit la această echipă și o să văd ce decizie voi lua în iarnă, cu toate că mai am contract până în vară. Din păcate da, aici s-a ajuns”, spunea Florin Purece după meciul de etapa trecută de la Galați.