A fost show total în meciul de box al finalului de an! Tyson Fury, KO brutal în lupta cu Deontay Wilder. Video

A fost show total în lupta Tyson Fury – Deontay Wilder, meciul de box al finalului de an. Episodul 3 al duelului de foc de la categoria grea a fost decis cu un KO în runda a 11-a, după ce ambii pugilişti au ajuns la podea de-a lungul galei.

Lupta dintre şi Deontay Wilder a oferit multe momente de excepţie, iar britanicul a ajuns de două ori la podea, în timp ce americanul a căzut de cinci ori. Lupta părea să aibă un final rapid, în runda a 3-a, când Tyson Fury l-a doborât prima oară pe Deontay Wilder.

Americanul şi-a revenit, iar runda a 4-a i-a aparţinut, când l-a trimis pe Tyson Fury de două ori la podea. Un alt moment de excepţie a venit în runa a 10-a, când pugilistul britanic şi-a doborât a doua oară adversarul.

Runda a 11-a a adus finalul meciului de box al anului. Tyson Fury l-a trimis pe Deontay Wilder de trei ori la podea şi a obţinut KO-ul care i-a adus victoria. Astfel, luptătorul de 33 ani şi-a păstrat centura WBC la categoria grea.

Incredible fight….Gypsy King comes out on top and Wilder takes a nap

