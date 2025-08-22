Sport

“A fost singura dată când a plâns din cauza fotbalului!” Moment incredibil între Ilie Balaci şi Mircea Lucescu

Andrei Vochin a povestit la „Oldies But Goldies” despre un moment nefericit din cariera lui Ilie Balaci, când fostul mare fotbalist a plâns după o decizie luată de Mircea Lucescu.
22.08.2025 | 19:33
Ilie Balaci a fost extrem de afectat după o decizie luată de Mircea Lucescu. FOTO: colaj Fanatik

Ilie Balaci s-a accidentat grav cu doar câteva luni înainte de EURO 1984, însă Mircea Lucescu a promis că îl va include în lotul pentru turneul final. Legenda Universității Craiova nu avea să facă însă deplasarea alături de coechipieri, iar decizia selecționerului a fost una extrem de dureroasă pentru „Minunea Blondă”.

Cum a ratat Ilie Balaci prezența la EURO 1984

Ilie Balaci a jucat un rol foarte important în preliminariile EURO 1984, evoluând în șase dintre cele opt meciuri jucate de „tricolori”. Acesta a avut o prestație extraordinară și în victoria fabuloasă contra campioanei mondiale Italia, scor 1-0. Din nefericire, cu doar trei luni înainte de turneul final, Balaci s-a accidentat grav într-un meci FC Baia Mare – Universitatea Craiova.

Chiar și în acest context, selecționerul Mircea Lucescu i-ar fi promis lui Ilie Balaci că îl va lua în lotul pentru EURO, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Andrei Vochin a povestit episodul incredibil în cadrul emisiunii „Oldies but Goldies”.

„A avut o chestie inclusiv cu Mircea Lucescu. A fost chemat și el, împreună cu soția, așa cum erau chemați toți jucătorii, la un hotel în București, iar a doua zi dimineață se pleca spre Franța pentru turneul final. Lui i-au spus că îl iau la turneul final pentru a face recuperare în Franța, pentru că au vorbit cu cineva să facă recuperarea și, de ce nu, poate să și joace. 

Ilie Balaci, în lacrimi după decizia lui Mircea Lucescu

În dimineața în care au plecat, povestește Ilie Balaci: ‘Îl auzeam pe Rică (n.r. Răducanu) pe culoare, bătând în uși. Am auzit că a bătut în ușa din dreapta mea, a trecut de ușa mea, a bătut în ușa din stânga mea’. I-a spus soția ‘Scoală-te, că ei pleacă’, iar el a spus ‘Dacă o să aibă nevoie de mine, o să mă ia și pe mine’.

Și nu l-au luat. El povestește că este singura dată când a plâns din cauza fotbalului. A spus că s-a întors pe partea cealaltă și a început să plângă, erau la Hotel București. El nu cred că a plâns la nicio înfrângere.

(n.r. i-au promis că îl iau și nu l-au luat?) Ilie Balaci așa susține, că i-au promis că merg acolo împreună, că va face o recuperare în Franța și că vor încerca să îl țină în lot. Nu s-a întâmplat acest lucru”, a spus Andrei Vochin, la „Oldies But Goldies”, producția exclusivă FANATIK dedicată istoriei fotbalului românesc.

POVESTI FABULOASE din CARIERA STELARA a lui Ilie Balaci | PARTEA I | Oldies but Goldies

