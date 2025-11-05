A fost stabilită data pentru nunta secolului în fotbal! Când are loc marele eveniment

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc în sfârșit. După ani buni de relație, nunta secolului în fotbal a fost deja programată pentru anul viitor. Când va avea loc evenimentul?

Când se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează de departe unul dintre cele mai apreciate cupluri cunoscute la nivel mondial. Cei doi au deja o familie numeroasă, însă de abia anul viitor o să își unească și destinele.

Amintim faptul că vedeta a fost cerută în căsătorie anul acesta. Georgina a publicat la acel moment o fotografie cu inelul de logodnă, a cărui valoare ar fi estimată la nu mai puțin de 10 milioane de euro.

Astfel, s-ar părea că fotbalistul nu s-a uitat deloc la bani. Și cel mai probabil nu va face asta nici în momentul în care va avea loc nunta secolului, având în vedere că așteptările sunt cât se poate de mari.

Ce spune fotbalistul despre marele eveniment

Când se căsătoresc, deci, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez? Fotbalistul nu a spus data clară, însă a dat de înțeles totuși când e programat marele eveniment. Potrivit acestuia, nunta va avea loc în vara lui 2026, după Cupa Mondială.

Competiția este organizată de Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026. Printre altele, Cristiano Ronaldo a dezvăluit că își dorește să facă nunta cu ”trofeul pe masă”. Totodată, el a dezvăluit că are un mod mai aparte când vine vorba de romantism.

”Am plănuit să facem nunta după Cupa Mondială, cu trofeul pe masă. Eu nu sunt un tip romantic. Sunt romantic în felul meu”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit Marca.

Aceeași sursă mai scrie că Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo vor face nunta în Portugalia, țara natală a fotbalistului. Amintim de faptul că cei doi trăiesc în Arabia Saudită, dar s-au cunoscut în Spania.

Georgina Rodriguez a primit un inel de logodnă pe măsură

Deși Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc în 2026, . Vedeta a fost cea care a publicat pe internet prima imagine cu inelul primit.

„Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a fost descrierea fotografiei pe care a postat-o Georgina, pe rețelele de socializare. Iar piatra este una pe măsura așteptărilor, în formă ovală.

. Oricum ar fi, vedeta merită întreg efortul. Amintim că cei doi sunt împreună din 2016 și au împreună două fiice, Alana, de 7 ani, și Bella, de 2 ani.

În același timp, Georgina este și mama vitregă a celorlalți trei copii ai lui Ronaldo. Iar cuplul pare că se înțelege de minune după cum au declarat ambele părți de-a lungul timpului.