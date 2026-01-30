A fost surprinsă la meciul tenismenului, după ce a negat acuzațiile de infidelitate. Cine e modelul care i-a furat mințile

ADVERTISEMENT

Caroline Daur este o frumoasă blondină din Germania, care a fost surprinsă la meciul tenismenului, Alexander Zverev. Apariția are loc la puțin timp ce sportivul de 28 de ani a negat acuzațiile de infidelitate.

Prezentă la partida jucătorului de tenis a alimentat zvonurile unei relații

Alexander Zverev, care ar fi aflat într-o relație sentimentală cu prezentatoarea germană Sofia Thomalla, este în centrul atenției cu viața amoroasă. La începutul anului a fost surprins în compania unei tinere, speculându-se că a călcat strâmb.

Jucătorul de tenis a trăit în trecut o . Sportivul german a spus la un moment dat că ar avea probleme mentale, însă de această dată traversează o situație diferită.

În ultima perioadă la meciurile sale, mai ales la a fost prezentă o tânără superbă. S-a vehiculat că fotomodelul și actrița Caroline Daur este noua cucerire, însă că nu ar fi pus capăt relației anterioare. A negat că a fost infidel.

Acum apar semne clare că nu mai formează un cuplu cu moderatoarea germană. Alexander Zverev s-ar iubi cu influencerița celebră, mai mare cu doi ani decât el. Aceasta este o apariție constantă în tribune, fiind o mare susținătoare a tenisului.

Potrivit , jucătorul de tenis s-a despărțit de Sophia Thomalla, după 6 ani. Vestea separării coincide cu apariția unor fotografii inedite în care acesta apare alături de Caroline Daur. Tânăra are 4,5 milioane de fani, pe Instagram.

Ce spune un fost sportiv despre cea mai nouă relație din tenis

Despre apropierea dintre Alexander Zverev și Caroline Daur a vorbit și Boris Becker. Cel mai tânăr câștigător al turneului de la Wimbledon a susținut în cadrul unui podcast moderat de Andrea Petkovic că frumoasa blondină nu lipsește de la Australian Open.

Dezvăluirea este confirmată de multitudinea de poze pe care influencerița le-a postat în online. Atentă la fiecare detaliu aceasta nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Și-a ales cu mare grijă ținutele pe care le-a purtat.

„Acea femeie blondă din Hamburg este mereu acolo. Joacă ea un rol? „Anul trecut a avut probleme serioase de sănătate mintală, iar acum pare extrem de echilibrat, mereu într-o dispoziție bună.

Se întâmplă ceva ce noi nu știm?”, a declarat fostul lider mondial, Boris Becker. Așadar, schimbarea de atitudine a sportivului german pare să i se datoreze actualei partenerei de viață. Creatoarea de conținut este o influență pozitivă asupra tenismenului.