A fost suspendat 10 luni pentru pariuri, iar acum este aproape de transferul carierei! Costă 100 de milioane de euro

Sandro Tonali, mijlocașul italian care a fost suspendat timp de 10 luni în 2024 pentru faptul că a pariat pe evenimente sportive, este foarte aproape de un transfer la Arsenal, actualul lider din Premier League și unul dintre cele mai puternice cluburi din Europa la ora-actuală.

Sandro Tonali, dorit de Mikel Arteta la Arsenal. Newcastle cere 100 de milioane de euro

Potrivit presei britanice, se pare că tehnicianul grupării de pe Emirates este un mare fan al fotbalistului în vârstă de 25 de ani și îl consideră pe acesta omul potrivit pentru întărirea axului central al „tunarilor”. Prestațiile sale bune din tricoul celor de la Newcastle le-au atras atenția și altor cluburi importante, atât din Premier League ( ), cât și din Europa (Real Madrid, Juventus), dar Arsenal pleacă din pole-position, anunță Daily Mail.

Singura problemă care ar putea sta în calea acestei mutări este reprezentată de suma de bani pe care o vor „coțofenele” în schimbul lui Tonali, și anume 100 de milioane de euro. Clubul londonez are totuși o situație financiară bună, iar ținând cont de faptul că Arteta insistă pentru realizarea transferului, sunt șanse mari ca mijlocașul italian să ajungă pe Emirates în vară.

Sandro Tonali, suspendat 10 luni în 2024 pentru pariuri sportive

De-a lungul carierei sale, Tonali a avut parte de tot felul de urcușuri și coborâșuri. El și-a început cariera de senior la Brescia, după care a ajuns pe San Siro, la AC Milan, acesta fiind și locul în care a explodat cu adevărat. Mijlocașul central a evoluat în tricoul „rossonerilor” timp de trei sezoane (2020-2023), trecându-și în palmares și un „scudetto” (2021/2022).

A urmat apoi transferul la Newcastle, care inițial, a părut să nu fie unul de bun augur pentru el. La începutul lui 2024, acesta a fost implicat într-un scandal privind pariurile sportive, în urma căruia s-a ales cu o suspendare de 10 luni. După ce și-a ispășit pedeapsa însă, Tonali s-a întors pe teren mai puternic ca niciodată, iar prestațiile sale impresionante i-au ridicat cota italianului la 75 de milioane de euro (potrivit Transfermarkt.com).

De asemenea, acesta a devenit om de bază și pentru prima reprezentativă a Italiei, pentru care a strâns deja 30 de apariții, timp în care să puncteze de trei ori. În momentul de față, el face parte din echipa tip a „Squadrei Azzurra”, completând linia de mijloc a trupei lui Gennaro Gattuso, de unde mai fac parte Manuel Locatelli, căpitanul lui Juventus, și Nicolo Barella, jucătorul lui la Inter.