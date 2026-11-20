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Ucraineanul Mykhailo Mudryk (25 de ani) , din vara acestui an, după 20 de luni în care a fost suspendat pentru dopaj. Sancționat provizoriu în primă fază, Mudryk a primit în acest an o suspendare de 4 ani și a făcut apel la TAS, însă cazul s-a soluționat după un acord între Federația Engleză și WADA (Agenția Mondială Anti-Doping). Acum, fotbalistul împrumutat de Chelsea la Tottenham a dat cărțile pe față și a acuzat Federația de Fotbal a Ucrainei.

Acuzații grave la adresa Federației Ucrainei din partea lui Mykhailo Mudryk

După ce a reușit să scape de pedeapsa uriașă care îi amenința definitiv cariera și a revenit pe gazon în Premier League, internaționalul ucrainean, care , a decis să spună lucrurilor pe nume. Într-o ieșire publică extrem de dură, jucătorul a aruncat vina direct în curtea oficialilor și a staff-ului medical de la echipa națională a Ucrainei, dezvăluind practici cel puțin controversate din cantonamente. Mudryk a lăsat să se înțeleagă că testul pozitiv care i-a adus suspendarea inițială de 4 ani nu a avut nicio legătură cu vreo intenție a sa de a trișa, ci cu lipsa de transparență și neglijența celor responsabili de medicația jucătorilor la lotul național.

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Fotbalistul ucrainean a descris un episod șocant din perioada în care se afla sub comanda staff-ului Federației, susținând că jucătorilor li se administrau suplimente și medicamente fără explicații clare. „Meldoniu. Nu am auzit niciodată de un astfel de medicament, nu l-am văzut și nu m-am întâlnit niciodată cu el în viața mea. Am aflat despre el abia atunci când mi s-a comunicat această veste. Bănuieli există 100%. Ei bine, este un medicament care poate fi procurat doar în Europa de Est. Și unde am fost eu? Aici, în Ucraina. În Anglia nu există astfel de medicamente.

În ceea ce privește pastilele, da, la noi, la echipa națională, există un nutriționist care, în mod constant, cam o dată la două zile… După antrenamente, veneau la noi și ne aduceau câte un pahar cu pastile. Ne spuneau doar să le luăm, pentru refacere și vitamine. Nu ni se explica niciodată exact ce conține fiecare pastilă în parte, aveai încredere oarbă în medici și în Federație, pentru că ești la echipa națională”, a tunat Mykhaylo Mudryk, citat de

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Semnalul de alarmă tras de Mudryk

Fotbalistul a transmis că încrederea pe care o avea în Federația Ucraineană s-a risipit rapid și i-a avertizat pe restul sportivilor să fie atenți pe viitor la cine cer ajutorul în situații delicate. „Au creat mai multe probleme decât au oferit ajutor. Tocmai atunci când aveam cea mai mare nevoie de ajutorul lor, se poate spune că ne-au întors spatele. Aș vrea ca, pe viitor, fiecare să înțeleagă că trebuie să se bazeze doar pe sine. Pentru că atunci când totul este bine, toată lumea este alături de tine, totul este în regulă, dar când apare o situație dificilă și ai nevoie de ajutor, dintr-odată se dovedește că nu ai prieteni care să te poată ajuta!”, a mai spus Mudryk, conform sursei citate.

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Mykhailo Mudryk a revenit pe gazon

Mykhailo Mudryk nu mai jucase din noiembrie 2024, când îmbrăca tricoul lui Chelsea. Formația de pe Stamford Bridge l-a împrumutat la Tottenham, unde a jucat într-un singur meci până acum. El a bifat un sfert de oră în etapa 3 din Premier League (0-0 cu Nottingham Forest, pe 5 septembrie). Ulterior, o accidentare la gleznă suferită la antrenament l-a ținut pe Mudryk pe tușă încă de la începutul lunii septembrie, dar atacantul ar putea reveni pe teren împotriva lui Ipswich, pe 21 noiembrie.