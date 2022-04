A fost tras pe dreapta și testat pentru conducere sub influența alcoolului! Cum a păcălit Gerard Pique poliția

Starul lui a destăinuit canalului de YouTube „The Wild Project” o întâmplare mai puțin știută din perioada când juca pe Old Trafford.

Cum a păcălit Gerard Pique poliția ca să nu fie sancționat pentru conducere sub influența alcoolului

Gerard Pique a mărturisit că odată a păcălit poliția atunci când a fost tras pe dreapta și testat pentru conducere sub influența alcoolului. Momentul s-a întâmplat în 2007, când juca la .

Spaniolul a picat testul de alcoolemie și a trebuit să gândească rapid o modalitate de a scăpa de sancțiune. El a dus de nas autoritățile apelând la un truc bizar.

„Am trecut de un semafor și am fost oprit de poliție. A fost în anul de dinainte de a merge la Barca. Dintr-o dată am suflat, am fost testat pozitiv și m-am trezit într-o dubă a poliției, încătușat, mergând la închisoare”, a declarat Pique.

Apoi a povestit ce a urmat: „Toată beția m-a părăsit brusc. Cariera mea se duce dracului. În acel moment te gândești: ‘Ce naiba se întâmplă?’. Mi-au dat punga în care să pun tot ce am și m-au dus într-o cameră. Polițistul a plecat pentru un moment, iar eu eram disperat.

Îmi mai rămăseseră câteva monede. Cu ceva timp în urmă mi se spusese că dacă sugi monedele nu vei fi testat pozitiv. Am început să le sug. În mod miraculos, am fost salvat din asta. Mă îndoiesc că au fost monedele. În loc să mă duc acasă, m-am dus la cazinou cu taxiul”.

Sir Alex Ferguson aflase că Pique a condus sub influența alcoolului

Probabil că monedele au făcut ca vedeta Barcelonei să scape cu „basma curată”, dar nu l-au împiedicat pe Sir Alex Ferguson, antrenorul lui United din acea vreme, să afle despre întâmplare.

Pique a spus: „Am aflat mai târziu că Ferguson știa. În Manchester, toată lumea știe cine ești și cineva de la poliție trebuie să-i fi spus.

Într-o zi mi-a spus: ‘Ar trebui să știi că eu știu’. Nu am spus nimic și asta a fost tot. Îmi imaginez că a aflat ceva timp după aceea. Dacă ar fi aflat a doua zi, poate că aș fi avut mai multe probleme”.

Gerard Pique nu a avut un impact la United, având puține apariții pe Old Trafford. Totuși, el a plecat din Manchester cu un titlu de Premier League, dar și cu Liga Campionilor câștigată în 2008. În același an, el a semnat cu Barcelona, unde a câștigat până în prezent un număr de 30 de trofee.