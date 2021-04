A fost trimisă în judecată șoferița care a ucis două fete în București. Consumase alcool, dar a dat vina pe ”un acces de strănut”

În cele din urmă a fost trimisă în judecată șoferița care a ucis două fete în cartierul bucureștean Andronache. Aceasta a condus ”având o îmbibaţie alcoolică de 1,25 g/l alcool pur în sânge”, a transmis parchetul.

Femeia se află încă în arest la domiciliu şi va fi judecată pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului, conform Antena3.

Tragedia de la sfârșitul lunii februarie a șocat o țară întreagă. Două fete, dintre care una de doar 6 ani, au fost călcate în timp ce se jucau liniștite. La audierile de după accident, șoferița a invocat faptul că a strănutat de mai multe ori la volan și a încurcat pedalele, ceea ce a provocat accidentul.

“La data de 29.04.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 2 şi 3 Cod Penal, şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 Cod Penal (…)

În fapt, s-a reținut că, la data de 27.02.2021, în jurul orelor 15.35, inculpata a condus autovehiculul marca Mercedes Benz GLA, pe Str. Fructelor din sectorul 2 al Municipiului București, dinspre Str. Gherghiţei către Str. Menţiunii, având o îmbibaţie alcoolică de 1,25 g/l alcool pur în sânge (…)

Când a ajuns la intersecția cu Str. Menţiunii, a pierdut controlul asupra direcției de mers, accelerând în loc să frâneze, şi a pătruns pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 176, unde a accidentat mortal o persoană vătămată în vârstă de 6 ani şi o persoană vătămată în vârstă de 20 de ani, acestea din urmă aflându-se aşezate pe bordură, a rupt stâlpul de beton de susținere a iluminatului public şi s-a oprit în gardul imobilului cu nr. 176″, menționează Parchetul.

Reținută pentru 24 de ore sub acuzația de ucidere din culpă, șoferița a declarat la audieri că “mai bine murea ea decât să trăiască așa cu conștiința încărcată”.

“În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greșită, m-am blocat, nu am știut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau niște copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Mașina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard. Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din mașina şi au început să ne bată”, a scris femeia în declarația consultată de reporterul Antena 3.

