Sport

A fost ultimul meci pentru Ștefan Baiaram la U Craiova? Cum a răspuns internaționalul român

Ștefan Baiaram, pus în dificultate după U Craiova - ML Vitebsk 1-0! A fost întrebat direct dacă acesta a fost ultimul său meci pentru echipa din Bănie
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.07.2026 | 23:11
A fost ultimul meci pentru Stefan Baiaram la U Craiova Cum a raspuns internationalul roman
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A fost ultimul meci pentru Ștefan Baiaram la U Craiova? Cum a răspuns internaționalul român. Foto: Sport Pictures
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La finalul meciului Universitatea Craiova – ML Vitebsk 1-0, Ștefan Baiaram a fost întrebat direct dacă aceasta a fost ultima sa partidă pentru echipa din Bănie, bineînțeles în contextul în care în ultima perioadă se vorbește foarte mult despre faptul că internaționalul român ar urma să se transfere în străinătate în scurt timp.

Ce a spus Ștefan Baiaram despre plecarea sa de la Universitatea Craiova

Doar că fotbalistul lui Filipe Coelho nu a dorit să intre prea mult în acest subiect și s-a rezumat doar la a spune că așteaptă să vadă ce se va întâmpla din această perspectivă în viitorul apropiat. „Clar nu a fost deloc ușor. Puteam să înscriem destule goluri, am ratat destul de mult. Dar ne bucurăm că am câștigat și ne-am calificat. Am luat și Supercupa României, am câștigat și azi și mergem pregătiți pentru prima etapă. Eu sunt mândru de mine că am dat tot, nu am ce să îmi reproșez, la finalizare puteam să fac mai mult, o să lucrez mai mult la antrenamente.

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Nu a fost vorba de relaxare, chiar înainte de meci Mister a avut o ședință cu noi. La pauză ne-am trezit și am arătat mult mai bine. Nu vreau să vorbesc despre acest lucru, momentan sunt încă aici. Mă bucur de prezențele la echipa mea de suflet și după vom vedea. Mi-am dorit cel mai mult să iau titlul cu Universitatea Craiova, sunt mândru, vom vedea pe viitor ce se va întâmpla.

(n.r. Despre dubla cu Levski Sofia) Va fi un meci foarte greu, mai ales pe teren propriu sunt un adversar destul de dificil, ne va aștepta un meci dificil acolo, dar returul este acasă și cu siguranță ne vom califica”, a declarat Ștefan Baiaram după returul cu ML Vitebsk. 

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Ștefan Baiaram, pe lista lui Anderlecht

La meciul tur cu Vitebsk de săptămâna trecută, disputat în Ungaria, internaționalul român a fost urmărit de la fața locului de către anumiți reprezentanți ai clubului belgian, după cum FANATIK a scris pe larg la momentul respectiv. Ulterior, întrebat în legătură cu această chestiune, Sorin Cârțu a susținut că până la acel moment pe adresa clubului încă nu venise vreo solicitare oficială în acest sens. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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