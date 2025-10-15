„A fost ultimul meci al lui Mihai Popescu la FCSB?”. MM Stoica, dezvăluiri crunte, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea fotbalistului: „Haos”

Situația lui Mihai Popescu, fundașul central de la FCSB, e una incertă. Fotbalistul a suferit o accidentare cumplită în meciul naționalei României cu Austria și riscă să rămână fără echipă. Gigi Becali anunță că nu îi va mai prelungi contractul, iar Mihai Stoica, președintele clubului, a confirmat această ipoteză.

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu, out 9 luni după accidentarea din România – Austria 1-0

Mihai Popescu s-a operat la Roma, Recuperarea după o astfel de accidentare ajunge la nouă luni, astfel că fundașul central are șanse minime să mai prindă minute pe teren până la finalul sezonului.

Gigi Becali nu îi prelungește contractul lui Mihai Popescu

Înțelegerea sa cu FCSB expiră la finalul lunii iunie, iar omul de afaceri are în plan să facă schimbări în linia defensivă.

ADVERTISEMENT

MM Stoica confirmă! Popescu, aproape de despărțirea de FCSB

Mihai Stoica a comentat declarațiile patronului. Președintele celor de la FCSB a dat de înțeles că Mihai Popescu ar putea să nu mai joace deloc pentru campioana României. Astfel, ultimul său meci pentru roș-albaștri ar putea fi cel cu Universitatea Craiova, de la începutul lunii octombrie.

„S-a operat la Roma, la un doctor octogenar, o adevărată legendă a ortopediei mondiale. Kinetoterapeutul nostru este alături de el. A fost haos. Ligamentul a fost rupt, însă operația a fost un succes. Recuperarea… s-a schimbat mult optica prognozelor.

ADVERTISEMENT

Acum toată lumea vorbește de nouă luni. Dică a făcut record: în trei luni și ceva și-a revenit complet. Profesorul Mariani recomandă un tip de protocol care reduce durata absenței. În America, perioada standard este de un an.

ADVERTISEMENT

Este la final de contract. (n.r. A fost ultimul său meci la FCSB, cel din campionat?) Există șanse mari să fie așa, clar. Este jucător titular la națională. De regulă, accidentările sunt stupide. Uzura, la 32 de ani… E un băiat la care toată lumea ține. Ce poți să faci? Noi trebuie să tot legăm deplasări. Autocarul te rupe în două”, a spus Mihai Stoica la

Ultima partidă pe care Mihai Popescu a jucat-o la FCSB a fost victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, pe 5 octombrie. Fundașul central a fost integralist, la fel ca în duelul cu Moldova (2-1) al naționalei României. Jucătorul de 32 de ani s-a accidentat în partida cu Austria (1-0).