Sport

„A fost ultimul meci al lui Mihai Popescu la FCSB?”. MM Stoica, dezvăluiri crunte, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea fotbalistului: „Haos”

Veste proastă pentru Mihai Popescu. După ce s-a accidentat grav la echipa națională, fundașul riscă să plece de la FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul.
Alex Bodnariu
15.10.2025 | 22:56
A fost ultimul meci al lui Mihai Popescu la FCSB MM Stoica dezvaluiri crunte dupa ce Gigi Becali ia anuntat plecarea fotbalistului Haos
ULTIMA ORĂ
Anunțul pe care Mihai Popescu nu voia să îl audă. Mihai Stoica a vorbit despre plecare fotbalistului de la FCSB

Situația lui Mihai Popescu, fundașul central de la FCSB, e una incertă. Fotbalistul a suferit o accidentare cumplită în meciul naționalei României cu Austria și riscă să rămână fără echipă. Gigi Becali anunță că nu îi va mai prelungi contractul, iar Mihai Stoica, președintele clubului, a confirmat această ipoteză.

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu, out 9 luni după accidentarea din România – Austria 1-0

Mihai Popescu s-a operat la Roma, după ce și-a rupt ligamentele încrucișate în meciul cu Austria. Recuperarea după o astfel de accidentare ajunge la nouă luni, astfel că fundașul central are șanse minime să mai prindă minute pe teren până la finalul sezonului.

Gigi Becali nu îi prelungește contractul lui Mihai Popescu

Gigi Becali anunță că nu plănuiește să îi ofere un nou contract fotbalistului de 32 de ani. Înțelegerea sa cu FCSB expiră la finalul lunii iunie, iar omul de afaceri are în plan să facă schimbări în linia defensivă.

ADVERTISEMENT

MM Stoica confirmă! Popescu, aproape de despărțirea de FCSB

Mihai Stoica a comentat declarațiile patronului. Președintele celor de la FCSB a dat de înțeles că Mihai Popescu ar putea să nu mai joace deloc pentru campioana României. Astfel, ultimul său meci pentru roș-albaștri ar putea fi cel cu Universitatea Craiova, de la începutul lunii octombrie.

„S-a operat la Roma, la un doctor octogenar, o adevărată legendă a ortopediei mondiale. Kinetoterapeutul nostru este alături de el. A fost haos. Ligamentul a fost rupt, însă operația a fost un succes. Recuperarea… s-a schimbat mult optica prognozelor.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Acum toată lumea vorbește de nouă luni. Dică a făcut record: în trei luni și ceva și-a revenit complet. Profesorul Mariani recomandă un tip de protocol care reduce durata absenței. În America, perioada standard este de un an.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a dezvăluit cu ce sumă a prejudiciat statul român!
Digisport.ro
Gigi Becali a dezvăluit cu ce sumă a prejudiciat statul român! "Stați, că-mi vine rău"

Este la final de contract. (n.r. A fost ultimul său meci la FCSB, cel din campionat?) Există șanse mari să fie așa, clar. Este jucător titular la națională. De regulă, accidentările sunt stupide. Uzura, la 32 de ani… E un băiat la care toată lumea ține. Ce poți să faci? Noi trebuie să tot legăm deplasări. Autocarul te rupe în două”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ultima partidă pe care Mihai Popescu a jucat-o la FCSB a fost victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, pe 5 octombrie. Fundașul central a fost integralist, la fel ca în duelul cu Moldova (2-1) al naționalei României. Jucătorul de 32 de ani s-a accidentat în partida cu Austria (1-0).

ADVERTISEMENT
Dinamo redeschide pista jucătorului dorit și în vară! Kopic confirmă: „Am vorbit personal...
Fanatik
Dinamo redeschide pista jucătorului dorit și în vară! Kopic confirmă: „Am vorbit personal cu el”
„E singurul om cu care am emoții când mă întâlnesc”. Dezvăluire incredibilă despre...
Fanatik
„E singurul om cu care am emoții când mă întâlnesc”. Dezvăluire incredibilă despre „Regele” Gică Hagi: „Când a intrat, respiram cu greutate”
Gigi Becali s-a înțeles cu Claudiu Rotar de la Hermannstadt! „M-a sunat. Mi-a...
Fanatik
Gigi Becali s-a înțeles cu Claudiu Rotar de la Hermannstadt! „M-a sunat. Mi-a cerut să fac hârtie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
L-a cunoscut pe CTP și l-a distrus în direct: 'Un închipuit înfiorător! Atunci...
iamsport.ro
L-a cunoscut pe CTP și l-a distrus în direct: 'Un închipuit înfiorător! Atunci mi-am dat seama că nu e om serios'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!