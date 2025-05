„A fost un moment greu!”. Fotbaliștii Rapidului, debusolați de demisia lui Marius Șumudică

a fost un moment greu de digerat pentru Marius Șumudică, care . După , a rămas că acesta își va duce contractul la bun sfârșit.

Marius Șumudică și-a anunțat jucătorii în vestiar că își va da demisia de la Rapid

Cupa României Betano era principalul obiectiv al Rapidului în acest sezon, iar câștigarea acestui trofeu le-ar fi asigurat acestora .

ADVERTISEMENT

Gruparea alb-vișinie a fost învinsă dramatic de Hermannstadt, iar ratarea acestui obiectiv a produs un adevărat cutremur la clubul patronat de Dan Șucu. Marius Șumudică a fost convins să rămână până la finalul sezonului, asta pentru că .

Cristi Ignat, fundașul formației giuleștene, a vorbit despre momentul petrecut în vestiar la finalul meciului cu Hermannstadt, când antrenorul român și-a anunțat jucătorii că a luat decizia de a pleca de la Rapid.

ADVERTISEMENT

„(n.r. despre demisa lui Şumudică) Da, ne-a zdruncinat un pic pentru că a fost un moment greu cu eliminarea din Cupă, dar ne bucurăm că a rămas şi încercăm să scoatem maxim din fiecare meci.

Îţi reproşezi, e normal e şi frustrare, e tensiune, dar vorbim între noi, ne revenim pentru că asta e important, să fim o familie”, a declarat Cristi Ignat, potrivit .

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică lansează amenințări și promite dezvăluiri explozive

„Am de comentat, dar o să comentez la momentul respectiv și o să le răspund tuturor celor care m-au atacat. Și nu îmi trebuie niciun indiciu, să intru pe vreun Facebook să văd indiciile care mi se dau și în ce direcție să o iau. Le am eu puse și o să le răspund la fiecare că nu rămân dator. N-am rămas dator niciodată, ăsta e Șumudică. O să le scot după ce voi pleca de la Rapid.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Când?) Probabil acum în vară, eu știu când? Întrebați-l pe domnul Angelescu. Eu am un contract, am dorit să plec, n-am fost lăsat. Mai departe ce vreți să vă spun? Îmi fac treaba la antrenamente, mă duc de dimineață, plec printre ultimii, mai mult de atât ce pot să fac? Nu depinde de mine, sunt sub contract. În momentul în care ne despărțim, ne despărțim.

n.r. – Cum a decurs discuția cu conducerea?) Astea sunt treburi de bucătărie internă, nu pot eu să spun acum cum a decurs discuția. Nu e normal. Am un contract cu o grămadă de clauze și dacă voi vorbi vă dați seama că există sancțiuni.

Nu are rost și nici n-aș avea cui să-i fac rău sau să mă simt nedreptățit. A fost o discuție în care mi s-a transmis că există un contract semnat de ambele părți și că va trebui să continui”, a declarat Șumudică la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.