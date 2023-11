„A fost viciere de rezultat! Suntem tratați ca niște fraieri” Andrei Nicolescu iese la atac după UTA – Dinamo 2-1

Arădenii au învins în prelungiri după un penalty discutabil, astfel că dinamoviștii nu mai suportă aceste mici ”ciupeli”, acuzând de data această o viciere clară de rezultat, în favoarea celor de la UTA. De altfel, inclusiv antrenorul Mircea Rednic recunoștea că Dinamo merita cel puțin un egal la Arad.

„A fost viciere de rezultat! Suntem tratați ca niște fraieri”

În direct la Fanatik SuperLiga, Andrei Nicolescu a transmis că va prezenta în curând o statistică neagră a greșelilor de arbitraj anti-Dinamo, din acest tur de campionat. ”Mie Dinamo mi s-a părut ciupită încă din prima etapă. Mi s-a părut tratată ca o echipă mică. Sunteți tratați ca o echipă mică, deși sunteți Dinamo. Niciodată n-a fost o tentă să ciupească și în favoarea voastră. Întotdeauna sunteți voi ciupiți”, a remarcat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

ADVERTISEMENT

nu poți să dai niciodată acolo penalty. Aici a fost viciere de rezultat, teoria noastră e să nu vorbim niciodată despre arbitraj, dar s-au adunat foarte multe, voi face o analiză să scot în evidență toate micile ciupeli la care am fost supuși. Se pare că acest mod de a ne comporta cu respect față de toată lumea, să nu facem polemică pe arbitraj, e tratat ca prostie. E dureros ce se întâmplă”, a răbufnit Nicolescu.

Horia Ivanovici i-a oferit soluția oficialului dinamovist: să pună presiune prin ieșiri zilnice la TV, după modelul Gigi Becali. Doar că, așa cum a subliniat Nicolescu, noua conducere a ”câinilor” vrea să se delimiteze de acest tip de comportament și să mizeze pe respect și fair play. Singura problemă e că fotbalul românesc nu pare pregătit pentru o astfel de abordare ”civilizată”.

ADVERTISEMENT

Dinamo acuză vicierea rezultatului în meciul UTA – Dinamo

”Da, am crezut că putem să căpătăm respect, să obținem respect, să arătăm respect unor oameni, care trebuie să-și facă meseria foarte bine, cu aceeași unitate de măsură mereu. Să ia toate deciziile în spiritul regulamentului pe care-l aplică. Nu să trateze unele echipe cu o unitate de măsură și alte echipe cu o altă unitate de măsură.

dar voi face o statistică, ca să le arătăm, nu se poate. Încep să cred că sistemul în care poți cumva să ai arbitraje corecte e ăla în care să stai toată ziua la televizor. E viciere de rezultat, e rușinos ce s-a întâmplat în minutul 90.

ADVERTISEMENT

Nu greșiți, dar eu am încercat să creez acest ambient în care să spun că acest Dinamo nu e răspunzător pentru toate tensiunile create de conducătorii anteriori în relație cu Federația, Liga și Comisia de Arbitri. Se pare că partea asta e tratată ca prostie. Problema e că noi din păcate pe sistemul ăsta în care vrem să ne facem treaba corect, suntem luați de fraieri. Suntem catalogați ca niște fraieri”, a concluzionat Nicolescu.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Dinamoviștii acuză vicierea de rezultat de la meciul cu UTA