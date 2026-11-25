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Zlatko Tripić, căpitanul norvegienilor de la Viking Stavanger, are una dintre cele mai impresionante povești de viață dintre fotbaliștii care evoluează în acest sezon în Liga Campionilor. Născut în Croația, din părinți refugiați din Bosnia, mijlocașul ofensiv a fugit din calea războiului înainte să împlinească un an. A avut o copilărie cumplită. Cineva a încercat chiar să îi incendieze casa. Acum, la 33 de ani, se pregătește să își conducă echipa în duelul cu Atlético Madrid.

Viking Stavanger, gata să mai producă o surpriză în Liga Campionilor. Norvegienii au ajuns la Madrid

se vor întâlni miercuri, 25 noiembrie, de la ora 22:00, pe Metropolitano, în etapa a cincea a fazei principale din UEFA Champions League. Echipa lui Diego Simeone nu își mai permite pași greșiți. Spaniolii ocupă locul 23, cu patru puncte, fiind chiar în spatele norvegienilor, aflați la prima participare în faza principală a competiției.

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Norvegienii au remizat spectaculos cu Bayern München, scor 3-3, după ce au condus cu 2-0 la pauză. Chiar Diego Simeone a atras atenția asupra calităților adversarilor. Principala armă a nordicilor este căpitanul Zlatko Tripić, desemnat cel mai bun fotbalist al campionatului norvegian în 2024.

A fugit din calea războiului, a fost persecutat în copilărie, iar acum poartă banderola în Liga Campionilor

Povestea lui Zlatko Tripić a început în decembrie 1992, la Rijeka, în plin război în fosta Iugoslavie. Părinții săi, Vinko și Kelima, au fugit din orașul bosniac Zavidovići și s-au refugiat în Croația. Când Zlatko avea doar nouă luni, familia a plecat în Norvegia și s-a stabilit în localitatea Lyngdal. Nici acolo nu a avut parte de o copilărie liniștită. A fost batjocorit din cauza numelui, a originii și a faptului că nu vorbea bine limba norvegiană. Când avea 15 ani, familia sa a trecut printr-un nou moment de groază. O persoană a încercat să le incendieze locuința, iar tragedia a fost evitată datorită unui vecin care i-a trezit în toiul nopții.

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Fotbalul i-a oferit șansa unei alte vieți. Tripić a trecut pe la Molde, Greuther Fürth, Sheriff Tiraspol și Göztepe, însă la Viking Stavanger a trăit cele mai frumoase momente ale carierei. A ajuns la club în 2018, când echipa se afla în liga secundă, a contribuit la promovare și a înscris golul victoriei în finala Cupei Norvegiei din 2019. În 2025, cu banderola pe braț, a condus-o pe Viking spre primul titlu de campioană după 34 de ani de așteptare. Ironia sorții a făcut ca, în play-off-ul Ligii Campionilor, Tripić să revină chiar în țara pe care a părăsit-o în 1993. Viking a eliminat-o pe Dinamo Zagreb, cu 5-3 la general, și a obținut o calificare istorică.