A fugit din Italia pentru a semna cu Manchester City și a refuzat naționala României! Povestea fotbalistului care strălucește la un turneu cu premii halucinante

Vlad Marin este un nume care nu spune prea multe microbiștilor din România, însă are o poveste de viață incredibilă. În prezent, reprezintă naționala Italiei la Kings World Cup Nations, un turneu organizat de fostul star al Barcelonei, Gerard Piqué, și speră să pună mâna pe un premiu colosal, după ce în carieră a avut parte de mai multe dezamăgiri.

Cine este Vlad Marin. Povestea incredibilă a fotbalistului născut în Râmnicu Vâlcea

Fostul fundaș central și-a început fotbalul în Italia, la juniorii lui Lazio, unde era văzut drept un jucător de mare potențial. A avut selecții la naționalele U18 și U19 ale României, însă nu a reușit să facă pasul la seniori.

În 2012, Vlad Marin a ales să plece de la Lazio. Fotbalistul a ajuns în academia celor de la . A lucrat cu marele antrenor Simone Inzaghi, însă mutarea a declanșat și un adevărat scandal în Italia. Acesta ar fi fugit din cantonamentul echipei din Roma pentru a semna cu „cetățenii”.

„Spirit de învingător, deloc schimbat de ani și de celebritate, la fel ca oamenii din staff-ul lui. Cu fizioterapeutul am vorbit chiar acum câteva săptămâni. Simone Inzaghi știe ce vrea de la meserie, de la fotbal”, spunea Vlad Marin despre fostul său antrenor, în urmă cu mulți ani, conform GSP.

De ce a refuzat Vlad Marin să mai joace pentru România

În plus, acesta a ales să nu mai reprezinte naționala României, întrucât nu a mai fost căutat de oficialii de la FRF. Vlad Marin a decis să joace sub steagul Italiei, însă nici acolo nu a avut, din păcate, prea mult succes. „Nu mă simțeam suficient de apreciat la Roma. Nu pentru bani plec la City, vreau doar să cresc, să ajung un jucător bun. Multă lume îmi spune că semăn cu Alex Kolarov, dar mă inspir de la Bale. Am mult de muncă, doar la asta mă gândesc. La naționala României nu am mai fost chemat, așa că rămân italian”, explica fostul fotbalist pentru sport.ro.

Vlad Marin joacă pentru Italia la turneul organizat de Gerard Piqué

Acum, Vlad Marin reprezintă naționala din Peninsulă la , un turneu de fotbal 7v7 organizat de Gerard Piqué. În meciul inaugural, acesta a oferit o pasă de gol în victoria cu 8-0 în fața Franței și speră să pună mâna pe marele trofeu.

Premiul pe care câștigătoarea competiției îl va încasa ajunge la un milion de euro. Turneul se organizează la São Paulo și este plin de vedete. Unul dintre ambasadori este chiar Ronaldo Nazário, câștigător al Cupei Mondiale alături de Brazilia.