A fugit din Siberia și până la 19 ani a făcut mai multe milioane de dolari, decât Sorana Cîrstea în toată cariera

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Rusoaica Mirra Andreeva este noul fenomen din tenisului mondial actual, fapt confirmat la Turneul Campioanelor de la Indian Wells. Azi noapte, Mirra a demolat-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-4, 6-0, după ce a fost condusă cu 4-1.

Mirra Andreeva este jucătoarea cea mai mare explozie în circuitul WTA

Mai mult decât Sorana Cîrstea (36 ani), în cele două decenii de carieră (n.r. românca are 13,1 milioane de dolari). Jumătate dintre aceștia au fost acumulați în 2026, cel mai bun an din cariera ei.

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Povestea Mirrei este fabuloasă și a început în Siberia, la Krasnoyarsk, un oraș unde iarna temperaturile de minus 40 de grade nu sunt ceva neobișnuit.

Viitorul ei sportiv a început înainte ca ea să se nască, în ianuarie 2005, când mama sa, Raisa, a urmărit semifinala epică de la Australian Open, dintre Marat Safin și Roger Federer, și a decis că fetele ei vor juca tenis.

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Familia a plecat din Siberia pentru cariera fetelor

Mirra Andreeva a început tenisul la 6 ani, călcând pe urmele surorii sale mai mari cu trei ani, Erika. Iernile aspre făceau însă imposibil antrenamentul în aer liber mare parte din an. Pentru a le oferi condiții mai bune, familia s-a mutat mai întâi la Soci.

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Apoi, în 2022, când Mirra avea 15 ani, părinții au decis să se stabilească la Cannes, în Franța, ducându-și copiii la Elite Tennis Center, academia unde s-a pregătit și Daniil Medvedev.

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Mirra Andreeva a arătat încă de la junioare o maturitate tactică rară pentru vârsta ei. La doar 15 ani, a primit un wild-card la turneul WTA 1000 de la Madrid și a ajuns până în optimile de finală. A urmat imediat o calificare în turul al treilea la Roland Garros, venind din calificări.

Conchita Martinez i-a influențat decisiv cariera

În 2024, Mirra a început colaborarea cu fosta campioană de la Wimbledon, Conchita Martínez și, sub îndrumarea ei, jocul rusoaicei a devenit mult mai solid și mai calculat. Pe lângă partea tehnică, Martínez a ajutat-o să își gestioneze frustrările pe teren.

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Mirra a subliniat recent că respectă o regulă clară în relația lor: rămân strict în cadrul profesional jucătoare–antrenoare, bazat pe o etică a muncii impecabilă, chiar dacă în afara terenului glumesc frecvent.

Tot atunci, rusoaica a jucat prima semifinală de Grand Slam la Roland Garros (învigând-o chiar pe Aryna Sabalenka în sferturi), a câștigat primul ei titlu WTA, în România, la Iași Open, și a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris la dublu, alături de Diana Shnaider.

Câștigătoare de Roland Garros la 19 ani

Ascensiunea ei a continuat un an mai târziu, când la doar 17 ani, a devenit cea mai tânără campioană din istoria formatului WTA 1000 (introdus în 2009), câștigând consecutiv trofeele de la Dubai și Indian Wells.

În iunie 2026, la vârsta de 19 ani și 39 de zile, Mirra Andreeva a câștigat primul ei trofeu de Grand Slam pe zgura pariziană. A trecut în sferturi de Sorana Cîrstea, în semifinale de Marta Kostyuk și a învins-o în finală pe Maja Chwalińska (6–3, 6–2), devenind cea mai tânără campioană de la Paris din ultimii 34 de ani (de la Monica Seles încoace).

Spre deosebire de jucătoarele care mizează doar pe forță brută, Mirra este apreciată pentru capacitatea ei de a construi punctele, pentru reverul cu două mâini foarte precis și pentru modul în care își citește adversarele.

Îndrăgostită de Gossip Girl și Roger Federer

În afara terenului, ea este o adolescentă normal, având o pasiune pentru serialul Gossip Girl și o admirație special pemtru Roger Federer.

Rezultatele extraordinare se reflectă și în câștigurile ei financiare. Suma obținută din turneele de simplu și dublu se ridică la aproape 14,7 milioane de dolari. Doar în sezonul 2026, impulsionată de triumful de la Roland Garros, a adunat peste 7,15 milioane de dolari.

Pe lângă premiile din competiții, Mirra are parteneriate comerciale importante cu branduri globale precum Nike (echipament, încă din 2018), Wilson (rachete, din 2022) și Rolex (ambasador al mărcii din 2025).

Tatăl rusoaicei îi administrează banii

Până la împlinirea vârstei de 18 ani (în aprilie 2025), Mirra nu a avut un cont bancar personal, iar toți banii câștigați au intrat direct pe cardul tatălui ei. Ea a glumit la acea vreme, spunând că speră să îi lase și ei o parte din bani pentru cumpărături. Chiar și după majorat, păstrează un stil de viață modest în Cannes, fără achiziții extravagante. Rusoaica nu are mașină și nici permis de conducere.

Mama rusoaicei, Raisa Andreeva, este „creierul” organizatoric al carierei sale și prezența constantă din loja jucătoarei. Ea se ocupă de programul competițional, rezervări și logistica deplasărilor. Tatăl, Alexander Andreev, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Rolul său principal este administrarea bugetului și a finanțelor familiei. În primii ani de juniorat ai fetelor, când familia s-a mutat din Siberia la Soci și apoi la Cannes, Alexander a rămas o perioadă în Krasnoyarsk pentru a munci și a finanța pregătirea fiicelor sale, care nu era deloc ieftină.

Are o legătură specială cu Sorana Cîrstea

Mirra Andreeva este foarte apropiată de Sorana Cîrstea, deși la vremea când românca juca în WTA, rusoiaca nici nu era născută. Cele două s-au complimentat reciproc, la US Open, pentru revista CLAY. „E foarte drăguță, super frumoasă, bună la suflet, foarte relaxată. E atât de ușor să vorbești cu ea despre orice sub soare. Cea mai ușor de abordat persoană din lume! Îmi place să fac orice împreună cu ea”, a spus Andreeva

„E atât de matură pentru vârsta ei”, a replicat Cîrstea. „E persoana mea preferată din circuit, are o personalitate extraordinară. Nu are niciun punct slab! Îmi amintesc prima dată când am văzut-o, la televizor, când avea 16 ani. Am observat că avea acel carismă de vedetă”, a mai afirmat Sorana.

Românca a anticipat ascensiunea Mirrei

„I-am spus antrenorului meu de multe ori: «O să câștige un turneu de Grand Slam foarte curând!» După ce a câștigat Roland Garros, i-am spus că o să câștige multe, multe turnee de Grand Slam și am fost cu toții de acord”, a dezvăluit românca.

La Roland Garros, Andreeva și-a eliminat prietena în sferturile de finală. „M-a surclasat în toate aspectele. A jucat incredibil și i-am spus după meci: «Te rog, du-te și câștigă asta pentru mine»”, a punctat Cîrstea.