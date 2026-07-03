A fugit din țară după ce a fost amenințat cu moartea! Calvar pentru selecționerul de la Cupa Mondială

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a trecut de jumătate, echipele rămase în competiție așteptând faza optimilor de finală. În schimb, reprezentativele eliminate au parte de momente dificile, în condițiile în care au avut loc mai multe demisii după turneul final.

Calvar pentru selecționerul de la Cupa Mondială: amenințări cu moarte din partea suporterilor

Printre naționalele care au fost eliminate prematur se numără și Coreea de Sud. , reprezentativa din Asia a cedat în următoarele etape din Grupa A,

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Cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, selecționerul a plătit cu demisia, fanii reproșându-i faptul că nu a reușit să ducă naționala mai departe de faza grupelor. Totuși, valul de nemulțumire a continuat, iar suporterii au recurs chiar la amenințări cu moartea la adresa antrenorului.

În aceste condiții, Hong Myung-bo a părăsit Coreea de Sud la doar două zile de la revenire. Deși acesta demisionase deja, protestele agresive nu s-au oprit, astfel că tehnicianul a luat decizia de a călători din nou în Statele Unite ale Americii. Mai mult decât atât, el s-a deghizat la aeroport pentru a nu fi recunoscut, lucru sesizat de televiziunile locale.

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Former Korean coach Hong Myung-Bo was caught at the airport fleeing South Korea for Los Angeles. This man genuinely might not be able to return home after the president of his country called for an investigation into why the team did so poorly. — Joon Lee (@joonlee)

Ce a declarat Hong Myung-bo

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a amplificat valul de nemulțumire la adresa antrenorului, acesta criticându-i public deciziile, declarând următoarele: „Dacă o persoană incapabilă este numită la conducere, rezultatul este la fel de previzibil ca focul”.

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Vizibil afectat de cele întâmplate, în declarația sa de demisie, Hong Myung-bo a ținut să își ceară scuze în fața populației din Coreea de Sud: „Doresc să le cer scuze sincere tuturor cetățenilor coreeni care iubesc și susțin echipa noastră națională. Vreau să anunț astăzi că demisionez din funcția de selecționer al naționalei”.

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