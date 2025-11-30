A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo

ADVERTISEMENT

Pentru un tânăr de 18 ani din Ucraina, anul tragic 2022, care a adus multă suferință, moarte și distrugere în această țară, a reprezentat o șansă la afirmare. Danylo a fugit din calea bombardamentelor și a ajuns în Japonia, acolo unde a devenit campion la un sport pe care l-a practicat și ”acasă: sumo.

Povestea tânărului de 18 ani fugit în 2022 din calea războiului din Ucraina pentru a ajunge campion de sumo în Japonia

Din 2022 până în prezent, din Ucraina sau din țările unde au ajuns refugiați din această țară devastată de bombele lui Vladimir Putin, vin povești de viață cu adevărat impresionante. Cum au putut, după posibilități, ucrainenii au muncit, au luptat și au încercat să aibă o viață cât de cât normală.

Un caz extrem de fericit este cel al lui Yavhusishyn Danylo. Tânărul ucrainean avea doar 18 ani când primele rachete lansate de ruși cădeau pe teritoriul țării sale. Nu a mai petrecut mult timp în Ucraina și a fugit, în primă fază, în Germania.

Pe perioada în care viața din Ucraina era una normală, de pace, Danylo practica un sport mai puțin obișnuit în această parte a lumii. E vorba de sumo. Războiul i-a întrerupt doar activitatea. Visul său de a deveni într-o zi campion la această disciplină populară în estul Asiei nu a dispărut.

El s-a îndeplinit în weekendul trecut. Duminică, 23 noiembrie, luptătorul de sumo ucrainean a câștigat turneul Kyushu Basho. Cu numele din ring Aonishiki, tânărul ajuns la 21 de ani ucrainean care a câștigat un turneu profesionist de sumo.

Ce spune tânărul ucrainean după ce a devenit campion la sumo în Japonia

În meciul decisiv din urmă cu câteva zile, Danylo l-a învins pe Hoshoryu, născut în Mongolia, un wrestler de top, care era mare favorit în finală. ”Este un sentiment pe care cuvintele nu-l pot exprima. Am simțit că pur și simplu mi-am lăsat corpul să facă ce știe, folosindu-mi propria putere. Am făcut tot ceea ce mi-a spus maestrul meu, iar asta a dus la acest rezultat”, a spus Aonishiki, după acest succes uriaș, notează .

În cadrul acestui important turneu de sumo – Kyushu Basho (Cupa Împăratului), Aonishiki a câștigat 12 din cele 15 lupte ale sale. Întrebat dacă este mulțumit de performanța sa, Danylo a răspuns: ”Nu, cred că acesta este doar începutul”.

🇺🇦 🇯🇵 Ukrainian sumo wrestler Danylo Yavhusishyn said he had surprised even himself by becoming the first from his country to win a tournament in the ancient Japanese sport.

➡️ — AFP News Agency (@AFP)

Numele din ring al ucraineanului se traduce prin ”albastru”, una dintre culorile drapelului ucrainean. Tânărul Aonishiki și-a reconstruit cariera într-o țară și o limbă nouă. Recent, el a devenit un vorbitor fluent în japoneză și a urcat în clasamente într-un ritm record.

După evenimentul de pe 23 noiembrie, Ucraina a devenit astfel a patra țară europeană care dă un rikishi (luptător) campion la un turneu de sumo, după Bulgaria, Estonia și Georgia. Aonishiki este acum pe cale să devină primul ucrainean care atinge rangul de ozeki, al doilea cel mai înalt rang în sumo.

De la ce vârstă a început Danylo să practice sumo

Danylo Yavhusishyn s-a născut pe 23 martie 2004, în Vinița, Ucraina. La 21 de ani, are 1,82 metri înălțime și cântărește 140 kg. Numele său complet – Aonishiki – este inspirat de cel al mentorului său, Aminishiki. A început să practice sumo în Ucraina la vârsta de șapte ani. El a terminat pe locul trei la Campionatele Mondiale de Juniori din 2019. De asemenea, are și multă experiență în lupte.

Ucraineanul practică sportul de contact de mic. A început cu lupte și judo din copilărie în țara sa, . Danylo a demonstrat rapid talent pentru acest sport, clasându-se pe locul trei la campionatul mondial de sumo pentru juniori din Japonia, la doar 15 ani – unde s-a împrietenit cu wrestlerul japonez Arata Yamanaka.

După izbucnirea războiului, Aonishiki a ajuns în Japonia, după o ”escală” în Germania. A început antrenamentul la Universitatea Kansai în primăvara anului 2022, iar în decembrie același an s-a alăturat echipei Ajigawa ca stagiar. Apoi a promovat examenul de admitere pentru a deveni ucenic în 2023. Și-a făcut debutul profesional la Turneul de Toamnă din septembrie.