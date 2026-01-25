A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu Gică Hagi: „Nu a fost ca în cazul Nadiei”

ADVERTISEMENT

Miodrag Belodedici și povestea incredibilă a deciziei sale de a părăsi România înaintea Revoluției din 1989. Andrei Vochin a povestit cum a decurs întreg episodul și ce discuții a avut fostul mare fotbalist cu Valentin Ceaușescu, Gică Hagi și Anghel Iordănescu.

Discuția lui Valentin Ceaușescu cu Miodrag Belodedici înainte de fuga din România

Miodrag Belodedici a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. Fostul mare mijlocaș a decis însă să se despartă de România înaintea evenimentelor din decembrie 1989, iar unul dintre oamenii care l-au făcut să ia această decizie a fost Valentin Ceaușescu.

Totul a pornit de la faptul că fiul fostului dictator al României, i-ar fi interzis să participe la un meci contra selecționatei lumii din acel moment. Ce s-a întâmplat, de fapt.

„L-am întrebat de ce a plecat, că avea de toate, era câștigător de Cupa Campionilor. El n-a fugit. El a plecat cu pașaport pe la graniță. Doar că nu s-a mai întors în țară. Adică n-a fost ca în cazul Nadiei, care a traversat fâșia noaptea. Plus că la ei în sat acolo era o tradiție. Băieții, fetele, când creșteau, ajungeau după vârsta majoratului, toți încercau să fugă.

Pe lângă faptul că voia de mic să meargă în partea aia, unde erau mai liberi decât noi, a spus că picătura care a umplut paharul a fost faptul că a fost invitat în 1987 să joace un meci al stelelor cu o selecționată a lumii. A primit invitație, chiar dacă era din blocul comunist.

L-a anunțat Ion Alecsandrescu că e invitat, trebuie să meargă acolo. I-au luat măsuri, i-au făcut costum, i-au luat nu știu ce și cu vreo săptămână, 10 zile înainte de plecare, l-a chemat Valentin Ceaușescu în birou și i-a zis să nu se supere, dar nu pot să-i dea drumul să plece, că nu știu ce meci aveau ei. El a zis că se duce și se întoarce, dar nu i-au dat drumul să meargă la meciul ăla. După vreo 3 săptămâni, a primit de data asta Hagi invitație să joace la un meci de acest gen. Și lui i-au dat drumul și s-a dus să joace!”, a spus inițial Andrei Vochin.

Legătura dintre Gică Hagi și Miodrag Belodedici

Ulterior, Andrei Vochin a detaliat Cei doi chiar au discutat pe seama faptului că „Regele” a primit acordul să joace contra selecționatei lumii, la scurt timp după ce lui Belodedici îi fusese luat acest drept.

„Hagi era cel mai bun prieten al lui Belo, erau nedespărțiți. Când a venit Hagi la Steaua, de exemplu, Belo și Balint stăteau în aceeași cameră. Erau camere de doi. Hagi voia să stea cu unul din cei doi și au făcut de așa natură încât au mai pus un pat în cameră și au dormit toți trei.

Toată cariera lor la Steaua au dormit toți trei în acea cameră. Și Belo i-a zis că pe Hagi l-au lăsat să joace, iar Hagi i-a zis că le era frică că Belo fuge, că e minoritar, că nu știu ce. Și Belo i-a zis că și el, Hagi, e minoritar, că e machedon, aromân!”, a mai spus oficialul FRF.

Ce l-a motivat pe Belodedici să plece din România și cum și-a orchestrat ieșirea din țară

Miodrag Belodedici, , a avut un plan bine pus la punct. Andrei Vochin a povestit cum a obținut „biletul” către Serbia și ce a discutat cu Anghel Iordănescu, antrenorul de atunci al Stelei.

„Al doilea punct de care mi-a spus că era extrem de dureros pentru el, de fiecare dată când plecau în străinătate, trebuiau să-și ascundă banii, valuta. Pentru că n-aveai voie să deții valută în România. Și cu toată protecția lui Valentin Ceaușescu, ăștia de la Steaua erau controlați la vamă, că vama era controlată de ăia de la Dinamo.

Pe vremea aia, pașapoartele nu stăteau la ei, nu e ca la noi acum, stăteau la Minister. Și a început să facă cereri în fiecare an să-și ia pașaportul. De ce? Pentru că la ei, în zona respectivă, părinții lui, surorile și așa mai departe aveau pașaport de mic trafic. De graniță, se practica asta. A făcut cereri după cereri și tot timpul i se spunea că nu pot să i-l dea, că vrea să rămână acolo. Și până în 88, când s-a dus și s-a rugat de comandantul Gavrilă, comandantul clubului, a făcut o poveste că vine Crăciunul și vrea să își vadă rudele.

A semnat și Gavrilă, a semnat și Dănilescu, care era șeful secției de fotbal, pe cererea respectivă. I-au dat pașaportul, s-a dus acasă, s-a urcat în Dacia primită de la Steaua și a plecat în Iugoslavia și nu s-a mai întors. În iarna lui 1988, la 2 ani jumate după câștigarea Cupei Campionilor.

Poliția îl păzea în fiecare noapte, casa rudelor respective era păzită acolo. După vreo două, trei săptămâni, nea Puiu, care o antrena atunci pe Steaua, s-a dus după el în Iugoslavia să vorbească, sa încerce să-l convingă, sa se întoarcă. I-a spus ca nu, ca nu mai are de gând să facă asta!”, a mai spus Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.