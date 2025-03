A fugit Simona Halep de România? Fosta sportivă dezvăluie de ce n-a mai reprezentat țara în ultimii ani de activitate

după ce a evoluat ultima dată la Transylvania Open, Simona Halep a negat cu vehemență faptul că nu a pus suflet atunci când a reprezentat România.

Întâlnirea de Fed Cup care i-a marcat cariera Simonei Halep

Simona Halep nu a participat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro și Tokyo, prima dată de teama virusului Zika, iar a doua oară din cauza Covid-19, iar în Fed Cup nu a mai evoluat din 2019, de la înfrângerea dramatică în fața Franței în semifinale.

”Când joci pentru țară, e diferit. Ai o presiune mai mare, pentru că știi că joci pentru țara ta. Nu e ca și cum ai juca doar pentru tine. Nu e deloc adevărat ce spuneau oamenii, că nu m-a interesat să joc pentru țară.

Dacă ne uităm bine, eu de la meciul cu Franța, nu am mai jucat Fed Cup, deoarece a fost, din punct de vedere profesional, un eșec foarte mare pentru mine. Am suferit enorm, iar, de atunci, nu am mai putut, sufletește, să mai merg să mai joc”, a declarat Halep, la emisiunea .

Halep, exemplu concret de sacrificiu

Fostul lider al clasamentului mondial a dat ca exemplu un meci împotriva Angelique Kerber în care a continuat să joace în ciuda unei accidentări și a precizat că mereu a dat tot ce a avut mai bun pentru România.

”Dar nicidecum pentru că nu mi-a păsat. Mi-a păsat foarte mult și țin minte un meci: am jucat cu Angie Kerber, la Cluj, pe zgură. Am căzut pe teren și mi-am rupt un ligament la gleznă. Am continuat să joc și am terminat cu bine meciul.

Mi-am dedicat foarte mult echipei naționale din tot ce am avut eu, ca sportiv și ca om. Sper că cei care pot aprecia, apreciază”, a spus Simona Halep, care de curând , pierderea în 2017 a finalei de la Roland Garros.