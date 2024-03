A găsit un telefon pe stradă, iar acum riscă să fie cercetată pentru furt. Greşeala fatală pe care a făcut-o după ce a răspuns la primul apel

Un bărbat din Năvodari a acuzat care i-a alunecat din buzunar când a urcat în mașină. Aceasta i-a cerut și bani pentru a-l da înapoi, însă povestea s-a complicat.

O femeie care a găsit un telefon riscă să fie acuzată de furt

Potrivit declarațiilor sale, și a cerut o sumă de 300 de lei pentru a-i returna bunul. Cu toate acestea, femeia nu s-a prezentat la locul stabilit.

Potrivit , bărbatul a fost de acord, deoarece depindea foarte mult de datele stocate în telefon, și au stabilit un punct de întâlnire pentru a face tranzacția, dar cum femeia nu s-a prezentat, a intrat și poliția pe fir.

„În Năvodari, pe strada Salcâmilor l-am pierdut. A căzut la poartă, când am urcat în mașină”, a relatat proprietarul telefonului pentru sursa citată.

Întâmplarea din Năvodari poate părea desprinsă dintr-un scenariu de filme, dar este o întâmplare cât se poate de reală și gravă. Incidentul a avut loc pe strada Salcâmilor din oraș, unde bărbatul susține că și-a pierdut telefonul.

Cum s-a ajuns la această situație

Bărbatul păgubit spune că femeia care a găsit telefonul are zece zile să-l returneze, altfel va fi acuzată de furt. Acesta se teme să nu-i fi afectat informațiile pe care le deținea în mobil, întrucât el este agent de vânzări și ar deține multe numere de telefon.

„Această doamnă a găsit telefonul meu pe jos. A răspuns după aproximativ 20 de minute, percepând suma de 300 de lei. Am acceptat. Am vorbit să ne întâlnim, dar nu a mai venit unde am stabilit și a închis și telefonul. Am fost la poliție.

Are termen de zece zile sa îl înapoieze, dacă nu, abia după aceea intră în acuzația de însușirea unui obiect. Mă interesează mult datele din telefon. Depind enorm de ele prin prisma meseriei mele”, a spus proprietarul pentru replicaonline.ro.

Fapta s-a petrecut duminică, 17 martie, în jurul orei 11 dimineața. Proprietarul a reușit să obțină înregistrările de pe camerele de supraveghere din zonă, care o surprind pe femeie în grabă, verificându-și împrejurimile și ascunzând probabil telefonul în buzunar.