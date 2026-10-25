A greșit Bellaarouch la golul lui Cordea din CFR Cluj – Dinamo? Florin Prunea a dat verdictul

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Singurul gol al primei reprize în CFR Cluj – Dinamo a fost înscris de Andrei Cordea, cu un șut din afara careului. Portarul lui Dinamo, Alaa Bellaarouch (24 de ani) nu a reușit să ajungă la balon, însă Florin Prunea (58 de ani) e de părere că goalkeeper-ul marocan nu a fost vinovat la reușita fotbalistului de la CFR.

Florin Prunea a oferit verdictul după golul înscris de Andrei Cordea în CFR Cluj – Dinamo

Aflat în fața lui Andrei Cordea, Andrei Mărginean nu a reușit să blocheze șutul, care l-a păcălit și pe Alaa Bellaarouch. Florin Prunea a analizat faza la pauza meciului și nu l-a blamat pe portarul lui Dinamo, afirmând că acesta era mascat de doi coechipieri și nu a văzut traiectoria balonului.

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„Eu cred că nu a văzut mingea. Au mai fost doi jucători dinamoviști pe direcție și nu a văzut mingea de ei”, a afirmat fostul portar al echipei naționale la . Bellaarouch a dat emoții fanilor lui Dinamo în repriza secundă, când a ratat o degajare și a trimis balonul exact în Stefan Drazic. Din fericire pentru „câini”, mingea a ricoșat înapoi la portarul marocan. Mai apoi, acesta nu a reușit să intervină la golul de 2-0 al CFR-ului, înscris de Cristian Ignat cu o lovitură de cap după un corner.

Alaa Bellaarouch, achiziție excelentă pentru Dinamo

Evoluția oarecum nesigură din reprezintă o excepție pentru , care este un jucător extrem de important pentru Dinamo. Adus sub formă de împrumut de la Braga, portarul marocan a fost titular în toate meciurile disputate de „câini” în actuala ediție a SuperLigii.

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Acesta conduce clasamentul meciurilor fără gol primit, cu 5, la egalitate cu Giannis Anestis (FC Botoșani) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova). Bellaarouch nu reprezintă un atu doar din punct de vedere defensiv pentru „câini”, abilitățile sale cu mingea la picior având un impact important asupra jocului echipei. Africanul a reușit să ofere inclusiv o pasă decisivă în acest sezon, în meciul cu Csikszereda, când degajarea sa lungă a ajuns până în careul advers, la Dean Zandbergen, care a reușit să înscrie.