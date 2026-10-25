Sport

A greșit Bellaarouch la golul lui Cordea din CFR Cluj – Dinamo? Florin Prunea a dat verdictul

Bogdan Mariș
25.10.2026 | 20:30
A gresit Bellaarouch la golul lui Cordea din CFR Cluj Dinamo Florin Prunea a dat verdictul
ULTIMA ORĂ
Florin Prunea (58 de ani) s-a pronunțat cu privire la golul încasat de Alaa Bellaarouch (24 de ani) în prima repriză a meciului CFR Cluj - Dinamo. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
CFR Cluj a deschis scorul în prima repriză a meciului cu Dinamo prin Andrei Cordea, care l-a învins pe Alaa Bellaarouch cu un șut de la distanță. Florin Prunea a comentat faza la pauza meciului.
ADVERTISEMENT

Singurul gol al primei reprize în CFR Cluj – Dinamo a fost înscris de Andrei Cordea, cu un șut din afara careului. Portarul lui Dinamo, Alaa Bellaarouch (24 de ani) nu a reușit să ajungă la balon, însă Florin Prunea (58 de ani) e de părere că goalkeeper-ul marocan nu a fost vinovat la reușita fotbalistului de la CFR.

Florin Prunea a oferit verdictul după golul înscris de Andrei Cordea în CFR Cluj – Dinamo

Aflat în fața lui Andrei Cordea, Andrei Mărginean nu a reușit să blocheze șutul, care l-a păcălit și pe Alaa Bellaarouch. Florin Prunea a analizat faza la pauza meciului și nu l-a blamat pe portarul lui Dinamo, afirmând că acesta era mascat de doi coechipieri și nu a văzut traiectoria balonului.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că nu a văzut mingea. Au mai fost doi jucători dinamoviști pe direcție și nu a văzut mingea de ei”, a afirmat fostul portar al echipei naționale la Digi Sport. Bellaarouch a dat emoții fanilor lui Dinamo în repriza secundă, când a ratat o degajare și a trimis balonul exact în Stefan Drazic. Din fericire pentru „câini”, mingea a ricoșat înapoi la portarul marocan. Mai apoi, acesta nu a reușit să intervină la golul de 2-0 al CFR-ului, înscris de Cristian Ignat cu o lovitură de cap după un corner.

Alaa Bellaarouch, achiziție excelentă pentru Dinamo

Evoluția oarecum nesigură din meciul cu CFR Cluj reprezintă o excepție pentru Alaa Bellaarouch, care este un jucător extrem de important pentru Dinamo. Adus sub formă de împrumut de la Braga, portarul marocan a fost titular în toate meciurile disputate de „câini” în actuala ediție a SuperLigii.

ADVERTISEMENT
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump...
Digi24.ro
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta

Acesta conduce clasamentul meciurilor fără gol primit, cu 5, la egalitate cu Giannis Anestis (FC Botoșani) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova). Bellaarouch nu reprezintă un atu doar din punct de vedere defensiv pentru „câini”, abilitățile sale cu mingea la picior având un impact important asupra jocului echipei. Africanul a reușit să ofere inclusiv o pasă decisivă în acest sezon, în meciul cu Csikszereda, când degajarea sa lungă a ajuns până în careul advers, la Dean Zandbergen, care a reușit să înscrie.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imaginile zilei: ce a făcut după ”nebunia” din Inter - Fiorentina
Fosta tenismenă care sare în apărarea cuplului Elina Svitolina – Gael Monfils. Divorțul...
Fanatik
Fosta tenismenă care sare în apărarea cuplului Elina Svitolina – Gael Monfils. Divorțul momentului a împărțit lumea în două
CFR Cluj – Dinamo 2-0, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Ignat punctează cu...
Fanatik
CFR Cluj – Dinamo 2-0, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Ignat punctează cu capul!
Marian Iancu cere deja plecarea lui Daniel Pancu de la Rapid: „E înfrângerea...
Fanatik
Marian Iancu cere deja plecarea lui Daniel Pancu de la Rapid: „E înfrângerea lui!”
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!