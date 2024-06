A greșit Edi Iordănescu echipa cu Belgia? Dezbatere aprinsă în direct între Mutu, Șumudică, Niță și Lupu: „Bancu, o catastrofă!”

. Scorul final a fost 2-0 în favoarea ”Diavolilor Roșii”, însă diferența de pe tabelă putea fi una și mai mare. Elevii lui Edi Iordănescu au părut, în multe momente, surclasați de adversari.

România Belgia 0-2. ”Tricolorii”, surclasați de Diavolii roșii

Belgia a jucat într-un sistem 3-4-3 care a pus multe probleme ”tricolorilor”. Pe flancul stâng, Jeremy Doku s-a distrat cu Andrei Rațiu, iar pe partea dreaptă, Castagne și Lukebakio au făcut niște încrucișări care i-au amețit pe Bancu și pe Mihăilă. Marius Șumudică, Robert Niță, Dănuț Lupu și Adrian Mutu au discutat despre evoluțiile fotbalisștilor din naționala României la FANATIK EURO.

Marius Șumudică, analiza jocului Belgiei

Marius Șumudică e de părere că ”tricolorii” au făcut multe greșeli în apărare, una dintre cele mai importante fiind la golul 2 înscris de Belgia. În plus, Șumi a scos în evidență calitatea jucătorilor belgieni, care au reușit să desfacă mult prea ușor linia mediană a naționalei lui Edi Iordănescu.

„Eu nu am văzut în viața mea să iei gol din aut de poartă. Minge lungă de 80 de metri… E lege, unul sare, ceilalți trei fac pâlnie în spatele său. Aceeași problemă între fundașii centrali și la golul anulat al lui Lukaku. Scapă printre fundașii centrali, după care marchează. Au fost niște greșeli personale, după părerea mea. Eu nu îl văd pe Edi responsabil de rezultat. Sunt mult mai puternici decât noi. Nu ne-au bătut la jocul de echipă, ne-au bătut individual.

În sistemul 3-3-3, tu ai doar un om de bandă. De multe ori, Lukebakio intra în interior și îl lăsa pe Castagne să stea în bandă. Nu este vina lui Mihăilă neapărat. Dacă tu joci cu Mihăilă pe banda stângă și cu Bancu, ei ar trebui să răspundă de fundașul și de extrema dreaptă. În opinia mea, Mihăilă trebuia să intre în fundașul central al lor, să-l blocheze pe construcție.

Ei aveau superioritate la mijloc. Onana a jucat fără om. În spatele lui Stanciu și Răzvan Marin intrau Tielemans și Kevin De Bruyne și primeau mingea. Noi, dacă nu am fost compacți cum am fost cu Ucraina, nu am mai putut să îi prindem.

Nu avem fundaș stânga. Nu ai cum să schimbi linia de fund după ce câștigi cu 3-0. Dacă nu se îmbolnăvea Mihăilă la primul meci, tot el ar fi început. Din punct de vedere defensiv, Coman a jucat bine cu Ucraina. Coman și-a făcut treaba într-un sistem al Ucrainei 4-2-3-1”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK EURO.

Adrian Mutu: „ În prima repriză nu am avut nicio șansă”

Adrian Mutu a intervenit și a explicat decizia selecționerului . Fostul antrenor de la Rapid crede că atacantul de la Parma are un plus de viteză care ar fi putut aduce beneficii pe faze de contraatac. El a precizat:

„Mihăilă nu putea să-l ajute foarte mult (n.r. pe Nicușor Bancu) , pentru că Castagne intra când pe mijloc, când pe bandă, în funcție de jocul lui Lukebakio. Mijlocașii lor, în special Onana, erau mai mereu liberi. În prima repriză erau disperați să înscrie. În prima repriză nu am avut nicio șansă, s-a văzut clar superioritatea lor.

Poate cu mai multă agresivitate am fi putut să rezolvăm situațiile care se creaseră în teren. Bancu ba era în centru, ba era în exterior. Nu mi s-a părut că Bancu a făcut un meci foarte prost. Nu cred că a jucat slab. Cred că a făcut tot ce a putut într-un meci în care nu a fost ajutat.

Mihăilă, după părerea mea, este un jucător mai bun decât Florinel Coman. Are o viteză bună și niște plecări extraordinare. Probabil asta l-a făcut pe selecționer să-l prefere pe Mihăilă în locul lui Florinel Coman. Important e ce sarcini le dai în teren. Probabil ar fi fost aceeași treabă dacă Coman era în teren. Sunt doi jucători care se aseamănă foarte mult”.

Robert Niță și Dănuț Lupu, dezamăgiți de jocul defensiv al României

Robert Niță a scos în evidență greșelile de poziționare ale lui Bancu. Fundașul de la Universitatea Craiova a fost surprins în mai multe faze în spatele jucătorilor din flancul drept al Belgiei, care rămâneau liberi în interiorul careului: „(n.r. ar fi ajutat mai mult Coman în defensivă decât Mihăilă?) Nu cred. Pe mine m-au surprins la Bancu greșelile de poziționare. Probabil că Mihăilă a trebuit să stea undeva în fața fundașului lateral, să nu-i dea voie să urce, iar de fiecare dată când Bancu a fost prins unu contra unu, a fost depășit”.

Dănuț Lupu a dat de înțeles că naționala României a intrat mult prea relaxată pe teren în întâlnirea cu Belgia, iar ”tricolorii” nu au părut la fel de motivați precum în întâlnirea cu Ucraina. „Eu cred că au avut o lejeritate în execuții… Toți au avut pase greșite. Eu cred că au intrat mai lejer decât ar fi trebuit să intre. Au încercat să joace altfel și nu le-a ieșit”, a transmis Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

