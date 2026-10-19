A greșit FCSB în cazul lui Denis Drăguș? „Nu există așa ceva la fotbal, despre ce vorbim?”

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Gigi Becali l-a transferat pe Denis Drăguș cu mare încredere și i-a oferit un salariu anual de 1 milion de euro. Momentan, fostul jucător al celor de la Trabzonspor e tot accidentat și nu va evolua nici în meciul din această seară cu FC Voluntari. Staff-ul medical al FCSB speră să-l recupereze pentru derby-ul din etapa următoare cu Rapid.

Denis Drăguș s-a accidentat, din nou, și nu va juca cu FC Voluntari. Specialiștii se întreabă dacă a fost un transfer util

E o problemă că nu au atacanți. Mă gândeam la Drăguș. Vezi, riscul ăsta există mereu când iei un jucător care nu a jucat doi ani. Trebuie să deschizi ochii când un jucător nu a jucat doi ani și jumătate. E o greșeală că l-au băgat prea repede?

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Gigi a insistat să intre. Îl înțeleg și pe el, îi dai o grămadă de bani, vrei să-l vezi. Dar trebuia mai multă răbdare. A fost băgat prea devreme. Ideea e că nu va juca diseară, a resimțit dureri. Poate va fi recuperat pentru meciul cu Rapid”, a remarcat jurnalistul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță crede că Drăguș a fost forțat să joace mult prea devreme, de aici și accidentările

Mihai Stoichiță crede că în cazul lui Drăguș s-a greșit mult pentru că un jucător care nu mai jucase mult timp nu trebuie forțat să joace. „E și un jucător cu masă musculară mare la picioare. Și faptul că n-a jucat multă vreme, probabil s-a forțat și pregătirea cu el. Te grăbești să ajungă în teren mai repede și asta duce la astfel de accidente.

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Cei care forțează, care se duc la doamna aceea de la Belgrad și le zice că îi face bine repede, imediat… Ți se pare? În general, toți cei care s-au întors de acolo au intrat prea repede și au recidivat. Cine îl pregătește trebuia să fie mai atent. Dacă e accident muscular, ce mai vorbim?”, a completat Stoichiță.

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Fostul arbitru Cristi Balaj le transmite fotbaliștilor și sportivilor să nu mai mănânce carne roșie

Fostul mare arbitru Cristi Balaj a vorbit din propria experiență și le-a transmis fotbaliștilor să nu mai mănânce carne roșie. „L-au băgat prea repede. La fotbal, dacă nu respecți anumiți pași… Nu știm dacă s-a accidentat sau e încărcat și există riscul unei accidentări. Una e să fie la mijlocul fibrei musculare, alta e să fie lângă tendon.

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Din păcate, când arbitram, am avut cel puțin 30 de leziuni musculare la fiecare gambă. Poate am avut și 50. E exagerat, e mult. Doar în ultimul an am aflat de la ce: carnea roșie. Carnea care produce gută, carnea roșie. Am eliminat carnea roșie din alimentație, mâncam carne albă fiartă, pește și n-am mai avut probleme.

Era târziu, pentru că un mușchi cu cel puțin 30 de cicatrici… Celelalte fibre sunt educate să preia forța fibrei rupte. Am reușit să-mi rezolv mult prea târziu problemele. Spun acest lucru pentru că îi învăț pe toți cei care au probleme musculare să fie atenți la carnea roșie. Face mari deservicii”, a transmis Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

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