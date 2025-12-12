Sport

A greșit Filipe Coelho strategia la U Craiova – Sparta Praga?! Legenda clubului din Bănie a răbufnit în direct: „S-au bătut singuri”

Universitatea Craiova a pierdut, pe “Ion Oblemenco”, cu Sparta Praga, scor 1-2. Un fost mare fotbalist al alb-albaștrilor nu s-a putut abține și a trimis “săgeți” către Filipe Coelho.
Răzvan Scarlat
12.12.2025 | 09:50
A gresit Filipe Coelho strategia la U Craiova Sparta Praga Legenda clubului din Banie a rabufnit in direct Sau batut singuri
Filipe Coelho nu a fost deloc menajat după eșecul Universității Craiova cu Sparta Praga. Sursa foto: sportpictures.eu
După victoria cu Mainz, Universitatea Craiova, deși a evoluat, din nou, pe teren propriu, nu a mai reușit să câștige în UEFA Conference League. Mai mult, oltenii au pierdut cu Sparta Praga, iar una dintre legendele clubului din Bănie a ieșit la atac.

Ce nemulțumiri are Aurel Țicleanu după Universitatea Craiova – Sparta Praga

Aurel Țicleanu, fost component al “Craiovei Maxima”, nu a fost deloc încântat de tactica pe care a adoptat-o Filipe Coelho în partida cu Sparta Praga. I-a reproșat, printre altele, tehnicianului portughez schimbările.

Nu știu cum a fost pregătit jocul ăsta. Mi se par niște alegeri puțin forțate încă din primul ‘11’. Puteau fi mai mult și mai bine analizate. Apoi faptul că ratează un penalty, la 0-0. Apoi faptul că se fac niște schimbări pe care, când vom ajunge la momentul de analiză specifică, pe mine m-au surprins. Faptul că insistă cu construcția de la portar în momentul când ei au probleme de tehnicitate la nivelul fundașilor centrali.

Au încercat să dezvolte jocul, Crețu pierde o minge acolo, practic s-au bătut singuri. Pierde o minge acolo, e deposedat, și pe contraatac cehii marchează primii. Dar, una peste alta, trebuie să recunoaștem că adversarul a fost de o calitate superioară. Asta este clar. Ideea este că putea să facă ceva mai mult Craiova, inclusiv la nivelul băncii tehnice”, a spus Aurel Țicleanu la TV Prima Sport.

Alexandru Crețu, mărul discordiei în Bănie

În continuare, Aurel Țicleanu a precizat că, în opinia sa, Alexandru Crețu nu este folosit pe poziția care l-a consacrat. Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a analizat, la sânge, inclusiv golul doi încasat de olteni.

Crețu, după mine, nu e mijlocaș defensiv. În primul rând, ca să fii mijlocaș defensiv, ai nevoie de o anumită disciplină de joc. Crețu are o dezordine în joc, are o rază foarte mare. Faptul ăsta, dacă îi dau posibilitatea, o poate transfera la echipa adversă, nu la echipa ta. Iar în momentul ăsta în care tu faci schimbarea asta, scoți un mijlocaș defensiv, treci și la patru.

Treci în patru mijlocași. Tu ai nevoie de cineva să te apere în fața mijlocașilor. Golul pe care l-au primit, golul doi, nu este atât o greșeală de fundaș central, cât este exact de pe zona unui mijlocaș. Principiul este corect. Scoți un mijlocaș, bagi un vârf. Dar nu mijlocașul defensiv, în opinia mea”, a adăugat Aurel Țicleanu.

