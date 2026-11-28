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În urmă cu mai multe luni, Anderlecht voia să-l transfere pe Ștefan Baiaram pentru 4 milioane de euro, însă patronul Craiovei, Mihai Rotaru, nu voia să audă despre o asemenea afacere. Acum, Adrian Mutu și Horia Ivanovici se întreabă dacă nu a fost, cumva, o decizie greșită.

A greșit Craiova când nu l-a lăsat pe Ștefan Baiaram să plece pe 4 milioane de euro?

Fostul mare atacant a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGA că nu ar fi corect să îl judecăm pe Ștefan Baiaram după un meci prost la Brighton, pentru că era imposibil să facă ceva împotriva unui asemenea adversar puternic.

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„Contextul e greșit în a-l judeca și a da un verdict în ceea ce privește valoarea lui, dacă poate juca sau nu la o echipă în străinătate. Una e să joci la o echipă dominată, care nu reușește să aibă mai multe acțiuni consecutive spre poarta adversă. Practic, Baiaram era încă un fundaș, nu avea soluții, era izolat acolo, în față. A avut ocazia aia, a șutat. Aia și ocazia lui Mora sunt singurele ocazii.

Nu aș putea să-l judec în contextul ăsta. Una e să joci cu ăștia și alta e să joci într-o echipă în care tu ești dominat, nu ai forța să ataci, nu poți să ții de minge. Nu aș spune așa. Cred că Baiaram are calitățile necesare pentru a juca în străinătate, alături de niște jucători care-l pun în valoare. Zi-mi un jucător de la Universitatea Craiova care a jucat bine aseară

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În contextul ăsta, vedeta echipei e Bancu, nu e Baiaram. Bancu e cel mai important jucător al Universității Craiova, jucătorul de la care te aștepți să facă diferența. Au jucat la o intensitate foarte mare, nu sunt obișnuiți. În campionatul României, când joacă câte un derby, sunt momente când trebuie să atingă acea intensitate la care echipe ca Brighton te supun 90 de minute sau cât durează meciul”, a explicat Adrian Mutu.

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Adrian Mutu și-a adus aminte de vremurile când a fost „sufocat” de Arsenal Londra

„Briliantul” României și-a adus aminte de vremurile când a avut de întâlnit echipe britanice, care pur și simplu te sufocă și nu te lasă să joci fotbal. Așadar, o scuză perfectă pentru Universitatea Craiova, care nu avea cum să emită pretenții împotriva unui adversar ca Brighton.

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„Champions League e mai tare. M-am dus, când jucam la Juventus, în sferturile de finală ale Champions League, la Londra, cu Arsenal. Ne-au bătut și la Londra, și la Torino. Diferența nu a fost mare, dar noi, care eram campionii Italiei, nu am mai simțit așa ceva, așa intensitate. , tranziții incredibile, la un nivel foarte mare. Te sufocai și nu aveai timp să-ți revii.

E ceva specific campionatului englez. Majoritatea echipelor joacă pe posesie, știu fotbal, mai ales alea din față. Chiar dacă joci cu ultima clasată din Premier League, ca intensitate sunt peste tine, dar nu pentru că aleargă jucătorii mai mult sau pentru că au o pregătire mai bună. Nu, am fost și eu acolo și m-am antrenat.

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Doar că, după ce fac o pregătire bună, ei, pe parcursul campionatului, își mențin și își îmbunătățesc această pregătire. La noi e exact invers. Tu faci o pregătire bună, la început, în prima lună, dai ce ai acumulat, dar, încet-încet, neavând intensitate în campionatul nostru… Știm prea bine ce ritm este la noi”, a completat Adrian Mutu.