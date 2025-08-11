News

A greșit Nicușor Dan că nu a fost la înmormântarea lui Ion Iliescu? „Strategie”

Mitica Dragomir, replică în forţă despre absenţa lui Nicuşor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu. Cum comentează gestul preşedintelui.
Daniel Spătaru
11.08.2025 | 19:12
Dumitru Dragomir a comentat absenţa lui Nicuşor Dan de la înmormântarea lui Ion Iliescu Foto: colaj Fanatik

Dumitru Dragomir a comentat unul dintre cele mai discutate subiecte ale săptămânii trecute, absenţa lui Nicuşor Dan de la funeraliile fostului preşedinte, Ion Iliescu.

Dumitru Dragomir: „Nu există omenie în politică”

Lui Nicuşor Dan i-au fost aduse numeroase acuzaţii legate de faptul că nu a fost prezent la înmormânarea primului preşedinte ales al României, însă Dumitru Dragomir are propria versiune legată de această situaţie.

„Convingerea mea este că a fost o strategie bine pusă la punct. Au vrut să preîntâmpine cuvântul pe care îl lua Năstase. Asta e convingerea mea”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”. „Nu există omenie în politică. Dacă pot îți iau glanda, dacă poți îmi iei glanda”, a continuat acesta.

Întrebat de Horia Ivanovici despre semnificaţia gestului lui Nicuşor Dan, Dumitru Dragomir a răspuns: „Nu, nu este un gest care să-l onoreze. Ca președinte nu trebuie să te onoreze nimeni. Trebuie, ca preşedinte, să faci tu în aşa fel încât ceilalţi să te respecte”.

„Bolojan e carne de tun, va fi sacrificatul de serviciu”

Moderatorul emisiunii a insistat în legătură cu impactul public pe care l-a avut gestul preşedintelui, întrebându-l pe Dragomir: „Crezi că asta a crescut respectul pentru Nicuşor Dan?”. „Nu, a pierdut foarte mult. Mai ales la cei în vârstă a pierdut enorm”, consideră fostul parlamentar şi om de fotbal.

În altă ordine de idei, Dumitru Dragomir a sesizat şi ceva disensiuni între şeful statului şi cel al guvernului. „I-a tras-o şi lui Bolojan. A zis: ‘TVA-ul, ne înţeleseserăm că din toamnă, dar văd că l-a mărit de acum'”, însă Horia Ivanovici consideră că aceasta nu este decat o justificare a lui Nicuşor Dan, pentru faptul că nu şi-a respectat promisiunea din campania electorală.

„În momentul de faţă îl încarcă pe Bolojan cu tot”, a spus Ivanovici, care a fost completat de Dragomir: „Aaa, e carne de tun. Bolojan va fi sacrificatul de serviciu. Fii atent aici. Dacă PSD-ul nu ştie să iasă din acest clinci, coboară la 10%. Dar dacă ştie să gestioneze şi nu se războiesc între ei, iar vin la 25%. Fac pariu pe cât vreţi. Peste 25%!”.

