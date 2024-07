A greșit Rapid când a renunțat la Cîrjan? ”E top! Sunt invidios că a plecat la Dinamo”

Mijlocașul în vârstă de 21 de ani a avut un start fulminant în tricoul ”câinilor” și a marcat două goluri în primele două etape, și în succesul categoric cu Petrolul.

Adrian Iencsi l-ar fi păstrat pe Cătălin Cîrjan la Rapid

Invitat la cea mai nouă ediție a , Adrian Iencsi, fostul antrenor secund de la Rapid, a dezvăluit faptul că dacă ar fi avut putere de decizie l-ar fi păstrat pe Cătălin Cîrjan în Giulești.

”Rapid are un lot foarte bun, mă gândesc la jucătorii ăștia tineri, la Omar, la Bădescu, la Borza, la Rareș Pop, Vulturar. Mai e și băiatul ăsta, Gabi Gheorghe, un jucător extrem de talentat. Îmi plac foarte mult toți acești tineri.

Îmi pare foarte rău de Cătălin Cîrjan, eu l-aș mai fi ținut la echipă. E un jucător foarte tânăr, crescut în academia lui Arsenal, liber de contract, cu o mentalitate foarte puternică, o educație foarte bună, un copil extraordinar care se pregătește bine.

La Rapid a jucat foarte puțin, dar asta și pentru că erau jucători mai maturi acolo la mijlocul terenului. El a jucat foarte puțin, dar nu a făcut-o rău. E top, la antrenamente e top. Jucătorii ăștia tineri au atât de multă ambiție, e ceva incredibil.

Sunt invidios că a plecat la Dinamo, au făcut o mișcare foarte bună cu el. Cătălin a marcat acum două goluri, dar și el e conștient că nu a făcut nimic. Poate în următoarele meciuri să aibă o evoluție mai proastă, dar e un jucător extrem de tânăr”, a declarat Iencsi.

Cum vede sistemul cu trei fundași centrali la Rapid

Tehnicianul nu crede că sistemul cu trei fundași centrali implementat de Neil Lennon la Rapid se potrivește jucătorilor pe care îi are în lot, dar avertizează că nord-irlandezul are nevoie de timp pentru ca tot ceea ce el cere să fie pus în practică.

”Întotdeauna îți alegi un sistem după jucătorii pe care îi ai în lot. Din ce văd eu calitatea jucătorilor, nu știu dacă se reflectă foarte mult în sistemul pe care vrei să-l implementezi. Nu prea ai jucătorii cu caracteristicele acestui sistem.

Asta nu înseamnă că Neil Lennon nu poate să-i facă pe jucători să zbârnâie, pentru că la experiența lui mă gândesc că ar putea să reușească acest lucru. Au trecut doar două etape și nu putem să judecăm un antrenor după un timp atât de scurt.

Are o experiență foarte mare, are câteva campionate câștigate, a fost și în Cipru, are o altă mentalitate, e primul antrenor venit la noi dintr-o țară britanică. Cred că va reuși și cu siguranță conducătorii clubului vor avea răbdare. Cred că vor veni și jocurile bune și rezultatele în același timp”, a spus Iencsi, la ”Suflet de rapidist”.

Victoria cu Petrolul, esențială pentru giuleșteni

Fostul antrenor secund al Rapidului nu crede că se poate vorbi despre o presiune a rezultatelor după doar două etape scurse din actualul sezon și este convins că o victorie ar debloca lucrurile.

”Tot timpul mă aștept la o victorie, tot timpul urmăresc din fața televizorului echipa și mă aștept ca în fața oricărei echipe să câștige. Cu atât mai mult acum la Ploiești, cu un Petrolul…

E adevărat că niciun meci nu se aseamănă cu altul, dar sunt ceva probleme acolo și se vede că încă nu e o echipă acolo. Au nevoie băieții de o victorie și sunt sigur că după prima victorie vor veni și altele.

Nu cred că este o presiune a victoriei, pentru că au trecut doar două etape. Cred că este mai mult o dorință a unei victorii. Când ai o dorință și muncești se realizează. Sunt sigur că se va realiza cât mai curând. Important e că dacă obții această victorie, automat devii încrezător și atunci și e mai ușor și pentru antrenor.

Mai ales pentru e care este un antrenor nou, are nevoie să-și vadă jucătorii cu zâmbetul pe buze la antrenament, că au determinare, entuziasm. Întotdeauna victoriile îți dau această încredere”, a încheiat Adrian Iencsi, la ”Suflet de rapidist”.

