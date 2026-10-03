A greșit Rațiu la faza eliminării lui Drăgușin? Mihai Stoica: “De ce nu joacă la fel ca împotriva lui Vinicius? E afectat”

ADVERTISEMENT

Foarte mulți jucători care ajung la echipa națională arată aici o formă total diferită față de cea cu care ne obișnuiesc la echipele lor de club. Unul dintre aceștia este Andrei Rațiu (28 de ani). Fundașul dreapta impresionează la Rayo, în La Liga, dar când îmbracă „tricolorul” pare alt fotbalist. Cu Polonia, acesta a evoluat extrem de modest, fiind depășit la multe faze. La eliminarea lui Drăgușin, reluările îl arată departe de acțiune. Ce spune Mihai Stoica despre apărătorul lateral.

Ce spune Mihai Stoica despre rolul jucat de Rațiu la faza eliminării lui Drăgușin. Lupa pe prestația fundașului lateral

România și-a „consolidat” ultima poziție în Liga B – Grupa 4 din Nations League după o nouă înfrângere umilitoare. La Varșovia, elevii lui Gică Hagi (61 de ani) au arătat ca niște amatori în fața Poloniei unui Robert Lewandowski (38 de ani) care a părut la prima tinerețe. S-a terminat 6-0, într-un meci în care fostul star de la Bayern și Barcelona a reușit un hat-trick (24, 46, 86). Au mai înscris Ghiță (49, autogol), Zielinski (62) și Bednarek (66).

ADVERTISEMENT

Nu trebuie să uităm că România a jucat în 10 oameni, . Din acel moment, nu s-a mai pus decât problema scorului. În emisiunea MM la FANATIK, s-a discutat despre faza în care fundașul central a primit „roșu”. Pe reluări se vede faptul că, în acea fază din prima repriză, Andrei Rațiu este prins mult în urmă. Drăgușin rămâne astfel doar el cu Lewandowski și recurge la fault în poziție de ultim apărător.

În opinia lui Meme, fundașul de la Rayo Vallecano a fost extrem de slab la Varșovia. Acest lucru a putut fi observat de orice privitor al partidei. Oficialul de la FCSB este de părere că fotbalistul trebuie să-și dea un restart și să arate și la națională forma de la echipa de club. ”(n.r. Rațiu rămâne pe loc și nu se retrage) Efectiv regret ce s-a întâmplat la meciul ăsta cu el, pentru că s-a văzut rău. Însă și el poate să-și dea un restart și să fie cum a jucat cu Real Madrid. L-am văzut două meciuri jucând împotriva lor. De ce nu joacă la națională ca împotriva lui Vinicius? Practic, el trebuie să aibă aceeași motivație și la prima reprezentativă. Joci împotriva unuia dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei (n.r. Vinicius), joacă și împotriva unuia care e sub nivelul lui”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Care ar putea fi o cauză a formei slabe a lui Rațiu. MM știe de ce este afectat fundașul

Pentru Andrei Rațiu, ultimele săptămâni au fost destul de dificile pe plan profesional. . S-a discutat mult de o mutare a sa în Premier League, la Fulham. Tranzacția a căzut, iar românul a rămas în La Liga.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a dezvăluit, în emisiunea MM la FANATIK, faptul că, în Spania, Rațiu ar avea un salariu destul de mic. Mutarea în Anglia i-ar fi adus o sumă mult mai mare în conturi. Acest aspect l-ar fi afectat pe fotbalist. ”La el s-au întâmplat multe. Eu am văzut mulți jucători transferați, zvonuri în presă, dar ca Andrei Rațiu n-am văzut. În fiecare zi apărea ba pleacă acolo, ba dincolo și tot așa. Și n-are cum să nu te afecteze chestia asta. Vedeam salariile jucătorilor din La Liga, primii 10 fotbaliști de la fiecare echipă, începând cu 71 de milioane cât câștigă Mbappe (…) Sunt jucători din primele 10 salarii la anumite echipe care câștigă sub un milion, 600 de mii, 800 de mii.

ADVERTISEMENT

La Rayo, în primii 10 nu era Rațiu. La Celta Vigo era Ionuț Radu, cu 2,1 milioane. E frustrant pentru că Rațiu a fost unul dintre cei mai buni jucători din La Liga în ultimele sezoane. Să nu fii în primii 10 din echipa ta și să ai oferte… Bănuiesc că, dacă pleca la Fulham, putea să mai adauge un zero la salariu, dar nu în față, ci în spate. Și e clar că n-are cum să nu fie afectat de chestiile astea, pentru că are 28 de ani. Totuși, la echipa națională trebuie să uiți de problemele pe care le ai. Le lași la Mogoșoaia, la gard”, adaugă MM.

Cum va fi primită echipa lui Gică Hagi de publicul de pe Arena Națională la meciul cu Suedia

Neștiind ce avea să urmeze în primele trei partide din Liga Națiunilor, , de la ora 21:45, pe Arena Națională din Capitală. Meme Stoica este de părere că, în ciuda umilințelor cu Bosnia & Herțegovina și Polonia, elevii lui Gică Hagi nu vor fi primiți cu ostilitate.

ADVERTISEMENT

”(n.r. Cum crezi că vor reacționa fanii? Cum îi vor primii pe jucători, pe Gică Hagi?) Nu cred că altfel decât foarte bine. Apoi va conta foarte mult ce jucăm. Cum începem meciul. Poate, cu 50.000 de români în tribune, unii vor căpăta o motivație de a arăta puțin altfel, cel puțin din punct de vedere al atitudinii”, spune MM.