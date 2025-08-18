În ciuda faptului că FCSB a avut un avantaj de două goluri, Rapid a reușit să marcheze de două ori, în ultimele 15 minute ale întâlnirii, prin Elvir Koljic. Invitații din platoul FANATIK SUPERLIGA au analizat dacă Ștefan Târnovanu putea face mai mult la reușitele atacantului bosniac.

A greșit Târnovanu la golurile lui Koljic? Analiștii Fanatik SuperLiga s-au împărțit în două tabere după Rapid – FCSB 2-2

Analiștii de la FANATIK SUPERLIGA s-au împărțit în două tabere . Florin Gardoș și Robert Niță consideră că Ștefan Târnovanu nu a greșit la reușitele giuleștenilor, pe când moderatorul Horia Ivanovici și Dănuț Lupu sunt de părere că portarul roș-albaștrilor .

Discuția a fost pornită de moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici: „Ce se întâmplă cu sistemul defensiv al FCSB-ului? Cel care în sezonul trecut era o forță”.

Florin Gardoș a oferit primul răspuns: „Nu știu, mi se pare că este doar o chestie de concentrare și de niște decizii care sunt greu de înțeles. Ngezana aseară… Era pe final de joc, era obosit. Una e să îți asumi un dribling acolo în prima repriză, când ești mai fresh. Sunt niște decizii de neînțeles”.

Dănuț Lupu: „A fost greșeala lui Târnovanu!” Robert Niță: „Nu mai are timp în momentul în care Borza îi fură mingea lui Ngezana”

Horia Ivanovici consideră că Târnovanu a greșit: „Mie îmi place foarte mult Târnovanu, dar și Târnovanu a greșit aseară”. Robert Niță nu e de aceeași părere: „Vine centrare foarte tare acolo. Vine o centrare șutată, cu pământul în fața lui. Dacă nu ai cum să o prinzi, nu ai cum să o respingi în altă parte”.

Dănuț Lupu e în asentiment cu moderatorul emisiunii: „A fost greșeala lui! De ce faci plonjon? Mingea ajungea la fundaș”. Robert Niță a dezvoltat ideea în care Târnovanu nu a greșit: „El e cu fața la joc și Ngezana era pe posesia lui. Nu mai are timp în momentul în care Borza îi fură mingea lui Ngezana. Nu mai are timp să se uite în dreapta, dacă e un coechipier de al lui, și a ieșit pe minge. Dacă comunica fundașul era altceva, doar că e clar că nu e cea mai fericită respingere”.

Florin Gardoș îi dă cele mai mari merite lui Andrei Borza: „De ce să nu zicem de Borza până la urmă? E meritul lui”. Horia Ivanovici consideră că Târnovanu a greșit și la primul gol: „Are o greșeală și Târnovanu, plus că mai e încă un lucru. Mi-ar fi plăcut să împingă mai mult în picioare la călcâiul lui Koljic. Eu cred că este vorba de anticipație! Eu cred că jucătorii cu adevărat importanți, iar Târnovanu este foarte important, trebuie să aibă o anticipație, pentru că de acolo nu poți să dai decât cu călcâiul”.

Florin Gardoș îl „scapă” de vină și de această dată pe portarul FCSB-ului: „Eu zic că vede și târziu mingea. Ngezana cade pe spate spre poartă, spre el. Mi se pare că țopăie puțin și peste piciorul lui Ngezana, pentru că el se pune în lateral”. Robert Niță e de acord cu declarațiile fostului fundal de la FCSB: „Decât să anticipezi, mai degrabă te-ai gândi că o să facă o așezare Koljic, ca să vină cineva cu fața”.