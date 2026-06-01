Sport

A ieșit la rampă după ce a fost urmărit de Mihai Stoica și Marius Baciu: „Țin de mic cu FCSB!”

Remus Guțea de abia așteaptă să se întâlnească cu FCSB. Starul de 19 ani al lui FC Voluntari a fost urmărit de Mihai Stoica și Marius Baciu la barajul de promovare/retrgoradare, câștigat de ilfoveni, cu Hermannstadt
Cristian Măciucă
02.06.2026 | 00:21
A iesit la rampa dupa ce a fost urmarit de Mihai Stoica si Marius Baciu Tin de mic cu FCSB
ULTIMA ORĂ
A ieșit la rampă după ce a fost urmărit de Mihai Stoica și Marius Baciu: „Țin de mic cu FCSB!” FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Remus Guțea (19 de ani), probabil cel mai bun fotbalist din SuperLiga, a făcut show la declarații după FC Voluntari – Hermannstadt 3-0. Echipa sa a promovat în SuperLiga, chiar sub privirile oficialilor de la FCSB: Mihai Stoica, Florin Cernat și Eugen Baciu.

Remus Guțea visează la FCSB

FC Voluntari a trecut de Hermannstadt la barajul de promovare/retrogradare în SuperLiga, scor 5-3, la general. La final, Remus Guțea, vedeta ilfovenilor, a vorbit despre întâlnirea cu FCSB din sezonul viitor. Extrema stânga a marcat 7 goluri și a oferit 3 assist-uri în stagiunea care tocmai s-a încheiat. La meci, pe stadionul „Anghel Iordănescu”, au asistat și antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu, președintele C.A., Mihai Stoica, și directorul sportiv, Florin Cernat.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși. 

(n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc de contra lor”, a spus Remus Guțea, la finalul meciului FC Voluntari – Hermannstadt 3-0. Remus Guțea evoluează la FC Voluntari din vara lui 2025, atunci când ilfovenii l-au luat liber de contract de la CS Mioveni.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească

Remus Guțea a făcut show la Euro U19 2025

Remus Guțea a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai României, care au participat, vara trecută, la Campionatul European U19, disputat în țara noastră. Atunci, „micii tricolori” au ajuns până în semifinale, unde au fost învinși de reprezentativa Olandei. La turneul final, Guțea a marcat un gol și a dat o pasă decisivă.

ADVERTISEMENT
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din...
Digisport.ro
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie

Remus Guțea a fost unul dintre eroii României U19 în meciul cu Danemarca, partidă care a consfințit calificarea „tricolorilor” lui Ion Marin în semifinalele competiției. România U19 a câștigat atunci cu 3-0, dar golul lui Guțea a fost o adevărată capodoperă. El a deschis scorul după ce a driblat toată apărarea nordicilor și a celebrat reușita în stilul lui Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT
  • 250 de mii de euro e cota de piață a lui Remus Guțea, conform transfermarkt.com
  • 9 selecții și 2 goluri are Remus Guțea la naționala U19 a României
Vestea zilei! Andres Iniesta a semnat primul contract de antrenor principal
Fanatik
Vestea zilei! Andres Iniesta a semnat primul contract de antrenor principal
Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt după ce echipa a retrogradat...
Fanatik
Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt după ce echipa a retrogradat în Liga 2: „Să le fie rușine! Am avut încredere în Kovacs!”. Video
A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus...
Fanatik
A fost penalty? Verdictul lui Cristi Balaj după ce Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul în FC Voluntari – Hermannstadt 3-0
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul golgheter din SuperLiga, dezvăluire terifiantă: 'Cei care au plecat în seara aceea...
iamsport.ro
Fostul golgheter din SuperLiga, dezvăluire terifiantă: 'Cei care au plecat în seara aceea au fost omorâți toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!