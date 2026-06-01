A ieșit la rampă după ce a fost urmărit de Mihai Stoica și Marius Baciu: „Țin de mic cu FCSB!”

Remus Guțea (19 de ani), probabil cel mai bun fotbalist din SuperLiga, a făcut show la declarații după FC Voluntari – Hermannstadt 3-0. , chiar sub privirile oficialilor de la FCSB: Mihai Stoica, Florin Cernat și Eugen Baciu.

Remus Guțea visează la FCSB

La final, Remus Guțea, vedeta ilfovenilor, a vorbit despre întâlnirea cu FCSB din sezonul viitor. Extrema stânga a marcat 7 goluri și a oferit 3 assist-uri în stagiunea care tocmai s-a încheiat. La meci, pe stadionul „Anghel Iordănescu”, au asistat și antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu, președintele C.A., Mihai Stoica, și directorul sportiv, Florin Cernat.

„Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși.

(n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc de contra lor”, a spus Remus Guțea, la finalul meciului FC Voluntari – Hermannstadt 3-0. Remus Guțea evoluează la FC Voluntari din vara lui 2025, atunci când ilfovenii l-au luat liber de contract de la CS Mioveni.

Remus Guțea a făcut show la Euro U19 2025

Remus Guțea a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai României, care au participat, vara trecută, la Campionatul European U19, disputat în țara noastră. Atunci, „micii tricolori” au ajuns până în semifinale, unde au fost învinși de reprezentativa Olandei.

Remus Guțea a fost unul dintre eroii României U19 în meciul cu Danemarca, partidă care a consfințit calificarea „tricolorilor” lui Ion Marin în semifinalele competiției. România U19 a câștigat atunci cu 3-0, dar golul lui Guțea a fost o adevărată capodoperă. El a deschis scorul după ce a driblat toată apărarea nordicilor și a celebrat reușita în stilul lui Cristiano Ronaldo.

