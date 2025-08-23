A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani

Drama pe care o trăiește o mamă, în fiecare zi. Fiul ei de 14 ani a plecat de acasă, iar 18 minute mai târziu, a intrat în comă. Accidentul care i-a curmat viața adolescentului.

ADVERTISEMENT

Un băiat de 14 ani a murit la câteva minute după ce a ieșit pe ușa casei

O mamă trăiește o adevărată dramă de când fiul ei s-a stins din viață. Băiatul de 14 ani a plecat de acasă, iar ziua părea a fi una normală. Peste 18 minute, Jacob era în comă, iar viața familiei sale nu a mai fost niciodată la fel din acel moment.

Carly Calland, mama lui Jacob, a povestit că băiatul ei era o fire energică, căruia îi plăcea mișcarea. Într-o zi, puștiul a plecat de acasă, din Wythenshawe și urma să se întâlnească cu un prieten de-ai săi. Câteva minute mai târziu, s-a produs o adevărată tragedie.

ADVERTISEMENT

Jacob și prietenul lui se plimbau amândoi pe o trotinetă electrică, fără să poarte cască. Carly, mama sa, a declarat pentru că niciodată nu a permis ca fiul ei să aibă o trotinetă electrică. Femeia le-a considerat mereu periculoase și se pare că instinctul de mamă nu a înșelat-o.

Adolescentul a avut o hemoragie la creier și a fost internat la terapie intensivă

În ziua în care Jacob a fost accidentat, femeia se afla la mama ei, bunica băiatului. A fost sunată de partenerul său, care i-a spus că Jacob a suferit un grav accident. Femeia a alergat spre locul cu pricina, însă puștiul era deja în comă în momentul în care a ajuns acolo.

ADVERTISEMENT

Jacob a fost transportat de urgență la spital. În urmă unor scanări, medicii au descoperit că . În acel moment, cadrele medicale au decis să îl mențină în comă indusă, pentru a preveni umflarea creierului.

ADVERTISEMENT

Timp de o săptămână, Jacob a fost internat la secția de terapie intensivă. În a opta zi a murit, în urma unui stop cardiac. De atunci, mama sa este într-o stare de tristețe profundă și nu poate concepe că fiul ei nu mai este în viață.

„M-am simțit atât de neputincioasă. Simți că ești mamă, trebuie să îi protejezi. Nu puteam face altceva decât să fiu lângă el, să îi spun cât îl iubesc și cât de mândră sunt de el. Sunt mândră de lupta pe care a dat-o.”, a spus femeia.

ADVERTISEMENT

Mama băiatul mort în urma accidentului de trotinetă electrică a demarat o campanie în memoria fiului său

Acum, mama lui Jacob simte că are de îndeplinit o . Carly a lansat „Drumul lui Jacob”, o companie prin care vrea să schimbe legea privind utilizarea trotinetei electrice.

Campania pornită de mama lui Jacob cere Guvernului să interzică minorilor sub 18 ani să folosească trotinetele electrice. De asemenea, femeia vrea reguli mai dure, inclusiv impunerea obligativității de a purta cască și echipament de protecție și interzicerea de a transporta pasageri.

Ca parte a campaniei, Carly Calland a lansat un videoclip în care povestește devastatoarea tragedie din spatele morții lui Jacob. Speră ca filmarea să încurajeze oamenii să „se oprească și să gândească” înainte să ia o decizie similară.