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A împărțit vestiarul cu Messi la Barcelona și a fost adus în România de Cortacero. Povestea fotbalistului care va da piept cu Universitatea Craiova în Conference League

Alex Bodnariu
22.10.2026 | 12:21
A impartit vestiarul cu Messi la Barcelona si a fost adus in Romania de Cortacero Povestea fotbalistului care va da piept cu Universitatea Craiova in Conference League
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Povestea fotbalistului adus de Cortacero în România, care a împărțit vestiarul cu Messi și a jucat pentru Barcelona în Champions League
A fost adus de Pablo Cortacero la Dinamo, după ce a împărțit vestiarul cu Messi și a jucat pentru Barcelona în Champions League. Acum se va duela cu Universitatea Craiova!
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Universitatea Craiova are o șansă uriașă să obțină prima victorie în actuala ediție a UEFA Conference League. Oltenii întâlnesc joi, 22 octombrie, de la ora 19:45, formația Inter Club d’Escaldes, într-o partidă în care pornesc cu prima șansă. După prestația entuziasmantă din remiza cu Getafe, scor 1-1, echipa pregătită de Filipe Coelho speră să confirme forma bună și să aducă în Bănie toate cele trei puncte.

Povestea fotbalistului adus de Cortacero în România, care a împărțit vestiarul cu Messi și a jucat pentru Barcelona în Champions League

Dincolo de diferența de valoare dintre cele două echipe, partida are o poveste aparte. În lotul gazdelor se află un fotbalist care cunoaște foarte bine fotbalul românesc. Mai mult, a îmbrăcat chiar tricoul Universității Craiova și a cucerit un trofeu alături de olteni. Este vorba despre Juan Cámara, un mijlocaș spaniol de 32 de ani. Nu este însă singurul trofeu din palmaresul său. Ibericul a cucerit și Cupa Spaniei, pe vremea când împărțea vestiarul cu Lionel Messi!

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Juan Cámara a ajuns în România în toamna anului 2020. Prima sa destinație a fost Dinamo București. Spaniolul a fost adus în mandatul controversat al lui Pablo Cortacero, când în Ștefan cel Mare au sosit mai mulți fotbaliști străini, atrași de promisiunile noului management.

Experiența s-a transformat rapid într-un coșmar. Problemele legate de plata salariilor au provocat nemulțumiri în vestiar, iar mai mulți jucători au decis să plece. Cámara nu a făcut excepție. A rezistat aproximativ trei luni la Dinamo, perioadă în care a bifat 13 apariții, două goluri și două pase decisive.

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În iarna anului 2021, spaniolul a primit o nouă oportunitate în România. Universitatea Craiova l-a împrumutat de la Jagiellonia Białystok, formația poloneză de care aparținea. Aventura sa în Bănie a durat doar patru luni, dar s-a încheiat cu un trofeu. Universitatea Craiova a cucerit Cupa României în 2021, după victoria cu Astra Giurgiu, scor 3-2 după prelungiri.

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A jucat pentru Barcelona în Champions League! Debutul a venit într-un meci cu Bayer Leverkusen

Născut la Jaén, pe 13 februarie 1994, spaniolul a crescut în academia celor de la Villarreal. În 2014, a făcut pasul către FC Barcelona, unde a evoluat în principal la echipa secundă. A fost însă inclus și în lotul primei echipe a gigantului din La Liga și a împărțit vestiarul cu nume uriașe precum Lionel Messi, Neymar, Xavi sau Andrés Iniesta.

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Luis Enrique, antrenorul Barcelonei de la acea vreme, l-a promovat în anturajul primei echipe, iar pe 9 decembrie 2015 i-a oferit șansa debutului. Cámara a intrat pe teren în minutul 74 al meciului cu Bayer Leverkusen, din grupele Champions League. L-a înlocuit pe Jordi Alba, iar partida din Germania s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Barcelona câștigase Champions League cu doar câteva luni înainte și avea în componență nume precum Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Andrés Iniesta sau Sergio Busquets.

Debutul în Champions League nu a fost singura apariție a lui Cámara pentru prima echipă a Barcelonei. Pe 10 februarie 2016, Luis Enrique l-a trimis pe teren în returul semifinalei Cupei Spaniei, împotriva Valenciei. Spaniolul l-a înlocuit pe Ivan Rakitić.

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De la Barcelona la fotbalul din Andorra. Traseul neașteptat al lui Juan Cámara

În vara anului 2016, Barcelona l-a împrumutat la Girona, în liga secundă spaniolă. A făcut parte din lotul care a obținut promovarea în La Liga, însă nu a beneficiat de foarte multe minute. A urmat o nouă experiență în eșalonul secund, la Reus Deportiu.

În 2018, Cámara a părăsit Spania și a ajuns în Polonia. A evoluat pentru Miedź Legnica și Jagiellonia Białystok, înaintea aventurilor din România. După despărțirea de Universitatea Craiova, a trecut și prin Azerbaidjan, la Sabah FK. Ulterior, a jucat pentru Zagłębie Sosnowiec, Badalona Futur și Real Jaén.

În iulie 2025, mijlocașul a semnat cu Inter Club d’Escaldes. A ajuns în Andorra după o experiență în liga a patra spaniolă, la Real Jaén. Acum, ibericul se pregătește pentru duelul cu Universitatea Craiova, echipa alături de care a cucerit Cupa României în urmă cu cinci ani.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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