Sport

A impresionat la Mondial și continuă să strălucească! Vozinha a devenit campion în America de Sud

Gabriel Neagu
12.11.2026 | 18:45
A impresionat la Mondial si continua sa straluceasca Vozinha a devenit campion in America de Sud
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Vozinha a câștigat titlul de campion în Chile. sursa foto: profimedia
Vozinha traversează o perioadă foarte bună în carieră, în ciuda vârstei înaintate. Portarul devenit celebru la Cupa Mondială a câștigat titlul de campion.
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Vozinha (40 de ani), portarul Capului Verde, a devenit celebru după ce a păstrat poarta intactă în prima etapă a grupelor Cupei Mondiale 2026, contra Spaniei, 0-0. Goalkeeper-ul, aflat atunci liber de contract, și-a găsit echipă și trăiește unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale.

Vozinha a devenit campion în Chile

După turneul final din Canada, SUA și Mexic, portarul din Capul Verde a intrat în atenția mai multor echipe. Acesta a optat să semneze cu formația chiliană Colo Colo și alegerea pare să fie una inspirată. Cu Vozinha în poartă, echipa din Santiago de Chile a devenit matematic noua campioană după ce a învins, duminică, în deplasare, pe Nublense, 2-1.

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Colo Colo își respectă statutul de cea mai titrată echipă din Chile. Formația a ajuns la 35 de titluri. Totuși, portarul din Capul Verde nu este obișnuit cu astfel de performanțe. În lunga sa carieră, a pus mâna doar pe două trofee: Cupa Ciprului, alături de AEL Limassol, și titlul de campion în Capul Verde, în tricoul lui CS Mindelense.

Viitorul lui Vozinha pe Estadio Monumental David Arellano este momentan incert. Contractul său expiră la finalul lunii decembrie și are o clauză de prelungire automată, în cazul în care evoluează în cel puțin 50% din minutele jucate de Colo Colo. Ținând cont de parcursul său și de faptul că noua campioană din Chile mai are de disputat cinci partide, pentru a obține prelungirea, Vozinha trebuie să fie integralist în două partide și să evolueze încă 45 de minute.

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Vozinha a impresionat la Cupa Mondială 2026

După meciul surprinzător împotriva Spaniei, popularitatea goalkeeperului din Capul Verde a explodat. Dacă înaintea duelului cu naționala ce urma să câștige trofeul mondial avea doar 46 de mii de urmăritori, în prezent a ajuns la 27 de milioane. Mai mult, performanțele sale de pe parcursul turneului l-au propulsat în cursa pentru trofeul celui mai bun portar al anului.

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Vozinha a fost integralist în toate cele patru meciuri disputate de Capul Verde la Cupa Mondială. Portarul a semnat două partide fără gol primit, împotriva Spaniei (0-0) și împotriva Arabiei Saudite (0-0). Nu a putut repeta performanța împotriva Uruguayului (0-2) și împotriva Argentinei (2-3, după reprizele de prelungiri).

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